Motivation zur Arbeit: Mit diesen 6 Tipps haben Sie mehr Spaß im Job

Montags ist das Frusthoch besonders ausgeprägt. Und die restlichen 4 Tage machen das Leben auch nicht lebenswerter. Aber: Sie können den Kampf gegen die Null-Bock-Stimmung gewinnen. Wie? Der Motivationsexperte und Life-Coach Steffen Kirchner (”Totmotiviert?: Das Ende der Motivationslügen und was Menschen wirklich antreibt (Dein Erfolg)”, Verlag: GABAL, etwa 30 Euro) kennt die Antwort. Er weiß, wie Sie die Lust für Ihren Job steigern. Allerdings: Sie sollten zunächst die wirklichen Gründe für Ihre Arbeitsunzufriedenheit herausfinden.

Überlastung, Bore-Out, Mobbing, mangelnde Anerkennung – es gibt ein dutzend Gründe, warum es viele Menschen morgens nicht mehr schaffen motiviert aufzustehen. Sie selbst kennen aus eigener Erfahrung zweifellos noch weitere. Aber anstatt eine endlose Liste des Frustes zu starten, wollen wir, dass Sie endlich etwas daran ändern. Dafür müssen Sie an den Ursprung des Problems. "Es gibt 3 Faktoren,", erklärt der Experte. Diese Faktoren spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Erhaltung eines seelisch und körperlich gesunden Menschen oder Mitarbeiters. Ist die Balance zwischen den 3 Eigenschaften gestört, können gesundheitliche Probleme die Folge sein. Wie etwa krankhafte Demotivation oder Burn-Out.

Wir zeigen Ihnen hier 2 grundsätzliche Tipps, wie Sie wieder Spaß an der Arbeit bekommen und 4 Sofort-Maßnahmen, um sich im Job aus einem akuten Motivationsloch zu graben.

Werden Sie in Ihrem gegenwärtigen Job überhaupt richtig gefordert?

Sehen Sie das Privatleben nicht als Ausgleich, sondern als Ergänzung zum Berufsleben © Gustavo Frazao / Shutterstock.com

Wie bekomme ich eine Work-Life-balance hin?

Statt der Suche nach einer Work-Life-Balance rät Kirchner zu einer Work-Life-Romance. Denn Arbeitszeit ist eben auch Lebenszeit: Von 52 Wochen im Jahr arbeiten wir 47. "Wenn ich Urlaub, die 2 Tage Freizeit am Wochenende oder ein Hobby benötige, um mich zu erholen von meiner Arbeit, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es nicht viel an meiner Tätigkeit gibt, was mich glücklich macht und mir Energie zurückgibt."

Eine Work-Life-Romance dagegen sieht das Privatleben nicht als Ausgleich, sondern als Ergänzung zum Berufsleben. Wer einen Beruf gefunden hat, der zu den eigenen Talenten und Lebensvorstellungen passt, wird die Tätigkeit eher als Bereicherung und nicht als Belastung wahrnehmen.

"Jeder hat jeden Tag die Möglichkeit, eine Entscheidung über sein Leben zu treffen", so Kirchner. "Das ist die Eigenverantwortung, die Sie für das eigene Leben haben." Fragen Sie sich: Was ist meine Lebensvision? Es geht nicht darum, den Job zu kündigen und alles hinzuschmeißen. Entscheidend ist nicht, das erdachte Ziel zu erreichen. Entscheidend ist, dass Sie sich in Bewegung setzen für Ihre persönliche Weiterentwicklung. Anders gesagt: Der Weg ist Ihr Ziel.