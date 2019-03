Laufeinstieg: Mit dieser Ausrüstung werden Sie dieses Jahr zum Läufer

Mit den ersten Sonnenstrahlen des Frühlings kommt auch Ihre Motivation zurück, mit dem Lauftraining zu beginnen? Diese Ausrüstung macht Ihren Laufstart perfekt

Den richtigen Ansporn dafür gibt die richtige Laufausrüstung. Denn in bequemen Sportschuhen und coolen Outfits macht das Joggen gleich doppelt Spaß. Hier kommen die besten Empfehlungen für Laufequipment, mit dem Sie sich sogleich auf die Strecke wagen wollen!

Worauf kommt es beim Laufeinstieg an?

Ob passionierter Jogger oder noch jungfräulicher Laufanfänger – nach der Winterpause muss sich Ihr Körper zunächst wieder an die neue Belastung gewöhnen. Suchen Sie sich zunächst zwei bis drei schöne Laufstrecken in der Umgebung ­– Abwechslung ist Trumpf. Das Stichwort hierbei lautet allerdings "langsam", denn wer zu schnell mit einem intensiven Lauftraining beginnt, dessen Sehnen werden sich nach kurzer Zeit mit Schmerzen rächen. Wechseln Sie deshalb als Anfänger nach wenigen Minuten Laufen zunächst wieder in ein schnelles Gehen. So bauen Sie langsam aber stetig Kondition auf und Ihr Herz-Kreislauf-System gewöhnt sich an die neue Belastung.

>>> So verbessern Sie Ihre Lauftechnik

Warum die Laufausrüstung entscheidend ist

Nichts lässt die anfängliche Motivation so schnell verpuffen, wie schlechtsitzende Schuhe oder Kleidung. Deshalb sollten Sie hier nicht sparen. Um bei wechselhaftem Frühlingswetter stets gewappnet zu sein, empfiehlt sich der Zwiebellook aus Hose, Shirt und Laufjacke. Das Ganze sollte atmungsaktiv sein, sonst droht bei körperlicher Betätigung schnell Überhitzung. Wichtig: Wer gerne abends läuft, sollte gut sichtbarn Textilien mit Reflektoren tragen.

>>> Wie Sie ganz einfach besser laufen

Hier kommt das beste Equipment für einen sportlichen Frühling: