Anti - Lügen - Besteck: Mit Messer und Gabel zum Frauenversteher

Zu viel Geld in eine Frau investieren, die gar nicht will – mit diesem Essbesteck passiert Ihnen das nie wieder

Mit intelligentem Essbesteck kann in Zukunft jeder Mann vorgeheuchelte Freundlichkeit beim ersten Date sofort enttarnen – und weitere kostspielige Abendessen vermeiden. Der Brite James Larson hat Messer und Gabel so verkabelt, dass sie wie ein Lügendetektor funktionieren: Elektroden bestimmen den Widerstand der Haut und senden Daten an einen Computer.