Style-Facts für Neujahr: Mit Style und Spaß Silvester feiern

Lassen Sie die anderen mäßig aussehen! So werden Sie in der Silvesternacht zum Best Dressed Man gewählt

1. Welches Outfit soll ich Silvester tragen?

Bei Freunden oder in einem Club raten wir Ihnen zu einem elegant-legeren Look: Kombinieren Sie Sakkos, Langarmshirts oder Kapuzensweater mit eng geschnittenen Hemden, schmalen Stoffhosen, die gerne dezent gestreift oder gemustert sein darf. Komplettiert wird alles durch edle Stiefeletten.

2. Gibt es den perfekten Schuh für Silvester?

Also einen, in dem Sie die ganze Nacht durchtanzen können und in dem Sie beim Böllern auf der Straße keine kalten Füße kriegen? Leicht haben es da lediglich die Fans von Sneakers. Ansonsten gilt: Je weicher das Leder, desto angenehmer lässt es sich tanzen.

3. Wie verwandele ich mein Business-Outfit in einen Party-Look?

Durch ein paar einfache Tricks zaubern Sie aus der seriösen Job-Kluft ein cooles Styling, das Sie auf Partys akzeptabel macht:

1. Krawatte: ablegen

2. Hemd: oben 2 Knöpfe öffnen

3. T-Shirt drunter: ausziehen

4. Haar: mit Gel/Wachs stylen

4. Wie verdrücke ich einen Berliner ohne Marmeladen-Malheur?

Ganz einfach: Suchen Sie am Rand des Gebäcks nach der Einstichstelle, wo der Bäcker die Marmelade hineingespritzt hat. Dort beißen Sie zuerst hinein. Die Füllung kann schließlich nur da rauskleckern, wo sie einen Ausgang findet.