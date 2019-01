Chemische Peelings: Diese 3 Säuren helfen gegen Pickel und Falten

Welches Säure-Peeling passt zu meiner Haut?

Säure ist nicht gleich Säure. Unterschieden wird zunächst einmal zwischen AHA-, BHA- und PHA-Peelings. AHA steht für Alpha-Hydroxysäure (Glykolsäure), BHA für Beta-Hydroxysäure (Salicylsäure) und PHA für Poly-Hydroxysäure (Lactobionsäure und Glucolactone). AHA, BHA und PHA wirken unterschiedlich und sind daher auch für verschiedene Hauttypen und Probleme geeignet.

Glykolsäure hilft gegen Falten und Pigmentflecken

Ein echtes AHA-Erlebnis: Die Glykolsäure gehört in die Gruppe der Alpha-Hydroxycarbonsäuren — kurz: AHA-Säuren. "Als Fruchtsäure-Peeling hilft sie, alte Hautschüppchen der äußersten Schicht der Oberhaut zu lösen", erklärt Dr. Pia Paes, Ärztin am Dermatologikum Hamburg. Außerdem regt Glykolsäure die Hauterneuerung an. So kann Sie Alterserscheinungen wie Fältchen und Pigmentflecken mildern.

Peelings mit AHA sind für unkomplizierte bis trockene Haut geeignet und werden bei Sonnenschäden und als Anti-Aging-Mittel empfohlen.

