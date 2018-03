Grundausstattung: Mode-Essential Cabanjacke

Wir erklären, worauf es bei Ihrer Grundausstattung ankommt. Folge 7: die maritime Cabanjacke

Mit der Garderobe ist es wie mit einer Crew: Ohne Steuermann, Maat und Smutje sind Sie verloren. Die 4 wichtigsten Fragen.

Was sind eigentlich die Merkmale einer Cabanjacke?

Der Caban ist ein Kurzmantel im Uniformstil, der aus der Seefahrt stammt. Typisch: die zweireihige Knöpfung und das breite Revers.

In welchen Geschäften kann ich so einen Mantel bekommen?

Sie müssen dafür nicht unbedingt eine Designer-Boutique aufsuchen.

Authentische Modelle erhalten Sie in Geschäften für Seemannsbedarf.

Worauf muss ich beim Kauf besonders acht geben?

Auf eine gut eingenähte Schulterpartie, der Stoff sollte am Nahtübergang keine Wellen schlagen. Gleiches gilt für das Innenfutter.

Zu welchen Gelegenheiten kann ich eine Cabanjacke tragen?

Auf allen Landgängen. Sportlich zu Jeans und Sneakers, elegant mit schmal geschnittener Wollhose und edlen Lochmusterschuhen.