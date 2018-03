Orientalische Muster: Modern Hippie

Als Modern Hippie können Sie's ganz easy angehen lassen. Vielleicht demnächst auf Ibiza oder Goa

Woran man den Look erkennt:

Man nehme die Fernsehserie "Die Waltons" und würze sie mit einer kräftigen Prise Orient. Helle Naturtöne werden mit erdigen, feurigen Farben gemixt. Orientalische Muster treffen auf Lochstickereien.

Was dazugehört:

Tuniken, Hemden mit Stehkragen, gestreifte und gemusterte Hosen, grob gestrickte Pullover und ärmellose Shirts. An den Füßen wird es luftig, denn am besten passen zu diesem Look Schlappen oder Flip-Flops aus Leder. Zumindest, wenn es Sie noch einmal in die Sonne verschlägt.

Wie man den Look trägt:

Ein bisschen wie "John Boy", aber bitte nicht mit Latzhose. Besser man kombiniert zu diesem Outfit schlichte Jeans, gerne in Used-Optik. Trendtaugliche Accessoires sind Lederschnüre um Hals und Handgelenke.