Eleganz: Moderne Klassik

Moderne Klassik sorgt für einen ebenso eleganten wie korrekten Auftritt

Woran man den Look erkennt: An elegantem und korrektem Auftritt. Anzüge kommen wieder ganz groß raus. Vorbei sind die Zeiten von Techno- und Sportswear. Die neue Klassik strahlt Leichtigkeit aus. Die Schnitte sind schmal und modellierend, dabei aber immer luftig und bequem. Einreihige Drei-Knopf-Sakkos geben den Ton an. Die Hosen sind gerade geschnitten und ohne Bundfalten.

Was dazugehört: Bei den Materialien ist ein natürlicher Touch oberstes Gebot. Ohne Glanz und Knistern wird wieder auf Naturfasern gesetzt – sei es auch nur durch Optik und Griff. Farblich wird es hell und sanft. Die Palette der edlen Naturtöne wie Honig, Milch, Camel, Khaki, Zimt und Braun kommt voll zum Tragen. Grau und Anthraziet sind natürlich Klassiker.

Wie man den Look trägt: Hemd, Pullover und Krawatte am besten aus der gleichen Farbpalette wählen. Wem das zu einheitlich ist, der kann auch auf Blautöne oder Weiß ausweichen.