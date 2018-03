Dumm gelaufen: Gefährlich dicke Sohlen

Deutschland rennt

Mittlerweile ist der Anteil an Laufsportlern bis auf 25% der Gesamtbevölkerung angestiegen. Eine Metaanalyse von 118 Studien der Uniklinik Freiburg untersucht, ob diese Millionen Jogger Ihr Geld zu Recht in teure Treter investieren. Ergebnis: Die richtige Technik plus dem richtigen Schuh garantieren einen langfristigen Laufgenuss und senken das Verletzungsrisiko. Bei Ihnen ist es schon zu spät? Dann können gute Schuhe oder Einlagen wirklich helfen, Ihre Schmerzen zu lindern. So weit muss es aber nicht kommen!

Die Freiburger Sportmediziner empfehlen: Achten Sie beim Kauf und Gebrauch von Laufschuhen darauf, dass