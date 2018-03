Programmpunkt Motivation – Vorsätze: Motivationstipps für die letzten Kilos

Der feste Vorsatz ist da, die Motivation auch, trotzdem scheitern viele am inneren Schweinehund. Warum das Biest nur drei Monate wütet und wie Sie es in der Zeit zähmen, erklärt Professor Ingo Froböse von der Sporthochschule Köln im Interview

Warum ist es so schwer, Vorsätze umzusetzen?

Gute Vorsätze sind eine Kopfsache. Wenn ich weiß, dass Sport gesund ist oder beim Abnehmen hilft, dann motiviert mich das. Aber leider nur kurzfristig – der Antrieb für das Kopfmotiv lässt mit der Zeit nach.

Wann muss man mit dem Motivationstief rechnen?

Nach 3 bis 4 Monaten ist der kritische Zeitpunkt erreicht, an dem sich viele fragen, ob man denn schon wieder zum Training gehen muss. An dem Punkt steigen viele aus.

Wie kann man trotzdem bei der Stange bleiben?

Ich muss es schaffen, mein neues Verhalten auch in den Bauch hineinzutragen. Meine Emotion, nicht der Kopf, muss entscheiden: Gehe ich wieder laufen oder lasse ich es heute sein? Dauerhaft verändert sich der Mensch nur, wenn der neue Lebenswandel zu einem erlebbaren Bedürfnis wird. Er muss spüren, dass da etwas Positives passiert. Aus diesem Grund ist auch jeder gut beraten, sich nicht von Anfang an zu sehr zu kasteien. Wer sich quält, gibt schneller auf. Wer es sich gut gehen lässt, hat einen längeren Atem.

Lautet demzufolge also die Erfolgsstrategie: Gehen Sie es locker an?

Jein. Natürlich braucht der Körper Reize, damit er sich im positiven Sinne anpasst, also leistungsfähiger wird oder abnimmt – das funktioniert ohne Anstrengung nicht. Es ist dabei aber sehr wichtig, das Training nicht zur Qual werden zu lassen, ganz besonders in den ersten Wochen und Monaten. Sonst wird der Kopfvorsatz nie zum Bauchbedürfnis.

Nach welcher Zeit bin ich denn auf der sicheren Seite? Wann bleibe ich fest auf Abnehmkurs?

Unsere Erfahrungen zeigen, dass nach ungefähr einem halben Jahr die Vorzüge der neuen Lebensweise auch im Bauch angekommen sind. Das bedeutet, wenn man in dieser Zeit durch Training und Ernährungsumstellung viel Positives erlebt hat, dann wird beides zu einem echten Bedürfnis. Dann sind zusätzliche Motivationshilfen kaum noch erforderlich.

Und welche Phase ist da die kritischste? Wann hat der Schweinehund die meiste Macht über uns?

Zwischen dem 3. und dem 6. Monat ist es besonders wichtig, sich zu motivieren. Wer das weiß, kann sich darauf einstellen, etwa mit einem festen Trainingsplan, mit Verabredungen und mit extra vielen Belohnungen für die erbrachte Leistung. Besonders wichtig ist es, die Ziele klar zu formulieren. Nicht: Ich müsste morgen mal wieder laufen. Sondern: Morgen um 17 Uhr gehe ich laufen. Wenn Sie dies dann auch noch einhalten, sind Sie auf dem besten Weg, ein "Dranbleiber" zu werden.