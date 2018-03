Lauf-Alternativen: Alternativen zum Joggen

Immer nur Joggen wird Ihnen zu langweilig? Dann probieren Sie doch mal diese Alternative zum Joggen: Mountainbike fahren

Mountainbike fahren statt Joggen

Das Faszinierende am Laufen ist für mich die Nähe zur Natur“, sagt Michael Badichler (36), Leiter einer Online-Agentur in München. Um Abwechslung in seinen Trainingsalltag zu bringen, probierte er verschiedene Sportarten aus – und blieb beim Mountainbiking hängen. „Biken bietet ein ähnlich intensives Naturerlebnis, mit dem Vorteil, dass man noch längere Strecken zurücklegen und weiter entfernte Ziele erreichen kann“, sagt Michael Badichler. „Ich liebe es, mitten im Wald oder in den Bergen mit dem Bike unterwegs zu sein, den Waldboden, die Wurzeln und die Blätter unter den Reifen zu spüren, das Holz zu riechen. Das gibt mir nicht nur physisch, sondern auch psychisch enorme Energie.“ Auch die wechselnden Herausforderungen des Geländes an die Fahrtechnik bringen einen ganz neuen Reiz in die Fitness-Routine. Mal macht man Tempo und fährt mit über 80 Kilometern pro Stunde auf Schotterstraßen bergab, mal probiert man sich in kniffligen Singletrails mit schmalen, wurzeligen Wegen. Aus sportlicher Sicht ergänzen sich Laufen und Biken optimal. „Läufer bringen eine solide Grundlagenausdauer mit und bewältigen schnell erfolgreich längere Bike-Strecken“, so Badichler. Außerdem trainiert zum Beispiel das Biken die vordere Oberschenkelmuskulatur stärker, sodass bei längeren Bergabläufen der Muskelkater am nächsten Tag weniger quälend ausfällt. Heute schwört er auf die Kombination „Bike and Hike“ (Infos unter www.bikeandhike.de). Eine seiner Lieblingsstrecken liegt im Mittelwald. Dort fährt Badichler etwa 30 Kilometer zum 1771 Meter hoch und traumhaft gelegenen Karwendelhaus. Nach einer stärkenden Vesper schließt er das Bike an und besteigt die 2750 Meter hohe Birkspitze. „Durch die Verbindung von beiden Sportarten habe ich meine Liebe zum Laufen wiederbelebt.“ Abwechslungsreiche Bike-Touren und schöne Ausflugsziele gibt es nicht nur im tiefsten Bayern. Überall in Deutschland locken attraktive Mountainbike-Strecken. Die schönsten Touren in Ihrer Umgebung kennen die Mountainbike-Shops vor Ort. Viele organisieren regelmäßige Bike-Treffen und -Touren. Fortgeschrittene und Anfänger treffen sich, weihen einander in die Technik des Bikens und die spannendsten Touren vor der Haustür ein.

Quick Check Mountainbiking:

Vorteil

Gut steuerbare Pulsbelastung

Schonender Aufbau der Beinmuskulatur

Technik

Wichtig ist die optimale Sattelhöhe: Schrittlänge mit dem Faktor 0,885 multiplizieren = Länge zwischen Tretlagerachse und Sattel-Oberkante

Sattel waagerecht einstellen

Sattelstellung in der Horizontalen: Ein vorn über die Kniescheibe gelegtes Lot sollte durch die Pedalachse der waagerecht stehenden Tretkurbel fallen

Trainingseinheit

Für eine dem Laufen entsprechende Trainingseinheit Belastungszeit verdoppeln. Minimum: 60 Minuten Fahrzeit

Trittfrequenz: 80 bis 100 Umdrehungen pro Minute

Anfangs flachere Strecken wählen

Trainings-Tipp

Vor jeder Tour intensiv Karte lesen, Alternativen einplanen

Wetterbericht ernst nehmen, warme Kleidung mitnehmen

Proviant nicht vergessen

Ausrüstung

Ein Full Suspension (Federung vorn und hinten) lohnt sich (für den Rücken)

Brille

Handschuhe

Kontakt:www.rad-net.de