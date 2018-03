Test zum Download: Mountainbikes unter 1500 Euro im Test

Sie möchten den Fahrspaß genießen, den ein vollgefedertes Bike bietet? In unserem Fully-Test der 1500-Euro-Klasse ist für jeden Geschmack etwas dabei

Ein paar Sonnenstrahlen, zweistellige Plusgrade, und schon werden die ersten Mountainbikes wieder aus der Garage geschoben. Eventuell steht auch ein Gang zum Bike-Shop an – zur neuen Saison könnte man sich ja ein aktuelles Spaßgerät gönnen. Die Frage, wie viel Geld Sie dafür ausgeben müssen, hat Men’s Health schon mal beantwortet: In der Klasse um 1500 Euro gibt es zahlreiche voll gefederte Modelle, bei denen kaum Abstriche in Sachen Fahrspaß und Qualität gemacht werden müssen – und die zu ausgedehnten Touren oder einem Marathon-Rennen einladen.

