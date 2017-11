Movember: Wie Sie mit einem Schnurrbart Gutes tun

Wie so viele gute Ideen wurde der Movember in einer Kneipe geboren. Zwei australische Freunde, Travis Garone und Luke Slattery, hatten 2003 den Geistesblitz und überzeugten bald 30 mutige Männer zur Movember-Challenge. Seitdem hat sich viel getan: Weltweit haben mehr als fünf Millionen Teilnehmer das Projekt unterstützt und über 1200 weiterführende Gesundheitsprojekte konnten gegründet werden.

Ein typisch maskulines Problem: Männer gehen selten und ungern zum Arzt und sprechen untereinander nicht über ihre Gesundheit. Die Movember Foundation setzt genau an dieser Stelle an und hat es sich zum Hauptanliegen gesetzt, auf Risiken für Männergesundheit aufmerksam zu machen. Im Fokus stehen dabei Hoden- und Prostatakrebs und psychische Probleme. Der Movember-Gedanke: Schnurrbärte sind heutzutage so außergewöhnlich, dass ein Mann mit Moustache häufig darauf angesprochen wird. So bekommt er Aufmerksamkeit und kann anderen die coole Aktion erklären.

Ihre Freundin wäre auch gern Teil der Challenge? Kein Problem mit dem MOVEmber! © g-stockstudio / Shutterstock.com

Jetzt neu: Der MOVEmber

Sie finden die Movember-Idee toll, ein Oberlippenbart ist aber so gar nicht Ihr Ding? Gar kein Problem! Seit 2017 besteht die Möglichkeit, am MOVE-Programm teilzunehmen. Das heißt: Setzen Sie sich ein aktives Ziel (also zum Beispiel im November jeden Tag acht Kilometer laufen, eine bestimmte Strecke schwimmen etc.), nehmen Sie die Challenge an und sammeln Sie damit Spenden. So sporteln Sie für den guten Zweck und tun Ihrer eigenen Gesundheit ganz nebenbei noch etwas Gutes. Auch super: Auf diese Weise können auch Frauen teilnehmen!

Wie nehme ich am Movember teil?

Ganz einfach! Um an der offiziellen Movember-Challenge teilzunehmen, müssen Sie nur ein Profil auf der Website der Movember Foundation einrichten. So geht’s: