Oben ohne: München – Hauptstadt der Cabriofahrer

In München leben die meisten Cabriofahrer, in Köln dagegen fährt man eher selten ohne Blechdach

Sommerzeit ist Cabriozeit. Deshalb haben wir nun eine Liste erstellt in welcher Stadt prozentual die meisten Cabriofahrer zu finden sind. In dieser ist ein relativ deutliches Nord-Süd-Gefälle zu erkennen, zwischen dem sonnigen Süden und dem kühlen Norden. Denn Spitzenreiter unter den Cabriofahrern ist die bayrische Landeshauptstadt München. In Köln dagegen fährt kaum jemand oben ohne. Unter den ersten Zehn ist keine norddeutsche Stadt vertreten. Erst auf Platz 11 folgt Hamburg. Was Sie als Cabriofahrer beachten müssen und wo Sie am ehesten Gleichgesinnte finden, lesen sie unten.

Hier unsere Versicherungstipps:

Muss ich beim Parken das Verdeck schließen?

"Um einen Streit mit Ihrer Versicherung zu umgehen, sollten Sie das Dach beim Verlassen des Fahrzeugs stets schließen", empfiehlt Jochen Oesterle aus München, Sprecher des ADAC. Denn im ungünstigsten Fall kann Ihnen die Versicherung grobe Fahrlässigkeit vorwerfen, etwa, wenn Sie Ihren offenen Wagen in einem abgelegenen Waldstück abgestellt haben. Ob Cabrio oder geschlossenes Auto: stets abschließen, Lenkradschloss einrasten lassen und die Wegfahrsperre aktivieren.

Teil-oder Vollkasko – was ist beim Cabrio besser?

Das hängt von vielen Faktoren ab. Allgemein gilt: "Die Teilkasko kommt nicht für reinen Vandalismus auf", so Oesterle. Wird also das Stoffverdeck aufgeschlitzt, ohne dass etwas

geklaut wird, gibt es kein Geld.

Sind die Gegenstände im offenen Auto versichert?

Was lose im geöffneten Cabrio liegt, ist unversichert. Fest eingebaute Teile, wie ein CD-Radio oder ein fest installiertes Navigationsgerät, sind dagegen über die Teilkasko-Versicherung gegen Diebstahl versichert.

Was ist mit der Police beim Saisonkennzeichen?

Motten Sie Ihr Cabriolet über Winter ein, kann die Police in Form einer Ruheversicherung beitragsfrei weiterlaufen. Bedingung: Ihr Auto steht in der geschlossenen Garage oder auf einem abgesperrten Gelände.

Und hier die Zahlen im Überblick:

Ort Anzahl Cabrios Anzahl Gesamtzulassungen Prozentualer Anteil gerundet 1. München 47.228 715.297 6,60 2. Stuttgart 19.982 313.948 6,36 3. Mühlheim (Ruhr) 5553 93.860 5,92 4. Wiesbaden 9192 158.599 5,8 5. Solingen 5124 89.573 5,72 6. Düsseldorf 16.834 299.159 5.63 7. Augsburg 7249 130.507 5,55 8. Saarbrücken** 11.051 202.067 5,47 9. Aachen 15.007 284.609 5,27 10.Mönchengladbach 7.043 136.822 5,15 11. Hamburg 42.389 840.049 5,05 12.Essen 14.299 291.424 4,91 13. Krefeld 5747 117.689 4,88 14. Mannheim 7611 156.363 4,87 15. Mainz 5100 104.991 4,86 16. Frankfurt (Main) 16.341 338.899 4,82 17. Bonn 8387 174.628 4,80 18. Wuppertal 8758 183.429 4,77 19. Bochum 9049 189.911 4,76 20. Nürnberg 11,551 245.560 4,70 21. Freiburg 4274 91.451 4,67 22. Oberhausen 4947 109.924 4,50 23. Osnabrück 3613 80.390 4,49 24. Ludwigshafen (Rhein) 3502 70.948 4,38 25. Leverkusen 3784 87.766 4,31

* Region

** Stadtverbund

Zahlen 1.1.2007, Quelle Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg