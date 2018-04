Muskelaufbau-Rezepte: 50 leckere Rezepte für schnelles Muskelwachstum

Damit Ihre Muskeln sichtbar werden, reicht Gewichte stemmen alleine nicht aus. Dafür muss auch die Ernährung stimmen. Diese 50 Muskelaufbau-Rezepte legen Ihr Sixpack frei

Richtige Ernährung + gezieltes Training = Muskelwachstum

Sie geben bei jedem Workout 120 Prozent, doch so richtig will es mit dem Muskelaufbau bei Ihnen nicht klappen? Dann liegt es höchstwahrscheinlich an der Ernährung. Sport und Ernährung gehen in Sachen Muskelaufbau nämlich Hand in Hand. Ihre Muskulatur kann ohne entsprechenden Trainingsreiz nicht wachsen. Darüber hinaus muss genügend "Baumaterial" in Form von Aminosäuren für die Bildung neuer, beziehungsweise die Verdickung bestehender Muskelfasern bereitstehen. Daher benötigt Ihr Körper immer genügend Eiweiß, denn die bestehen aus Aminosäuren.

>>> Das ist die ideale Post-Workout-Mahlzeit



Die Aminos werden außerdem für die Regeneration und Reparaturprozesse verwendet. Im Verlauf Ihres Trainings entstehen durch den Wachstumsreiz kleine Mikrorisse in der Muskulatur. Das ist völlig normal, ansonsten könnte der Muskel auch gar nicht wachsen. Um die Risse zu "kitten", werden auch hier Aminosäuren benötigt. Stehen diese nicht zur Verfügung, kann auch Ihr Bizeps nicht wachsen.



Daher ist eine proteinreiche Ernährung für den Muskelaufbau essentiell. Vor allem die Zeit nach dem Training entscheidet darüber, wie effektiv das Pumpen und Schwitzen wirklich war. Mit dem richtigen Essen nach dem Sport holen Sie das Beste aus sich und Ihrem Körper heraus.

>>> Die besten Muskelaufbau-Lebensmittel

Tierische Eiweißlieferanten für den Muskelaufbau

Fleisch ist bei Kraftsportlern besonders beliebt – völlig zu Recht: Fettarme Sorten wie Pute, Hühnchen oder Rind versorgen die Muskulatur mit viel Protein, das den Muskelaufbau unterstützt. Auch Fisch ist eine richtig gute Eiweißquelle. Darüber hinaus punkten Lachs, Thunfisch und Co. mit lebenswichtigen Omega-3 Fettsäuren, die unter anderem die Proteinaufnahme verbessern.

>>> So wichtig ist Eiweiß für Männer

In Kombination mit Eiern pushen Sie Ihren Eiweißbedarf gleich doppelt, zum Beispiel als leckeres Omelette mit Garnelen. Sie können die Eier aber auch vegetarisch genießen, egal ob als Rührei, Spiegelei, hartgekocht oder pochiert.

Muskel-Rezepte für Vegetarier

Natürlich muss es nicht immer Fleisch oder Fisch sein: Auch pflanzliche Proteinlieferanten tragen zu einer ausreichenden Eiweißversorgung bei. Vor allem Hülsenfrüchte, wie Kichererbsen, Bohnen oder Linsen dürfen auf dem Sportler-Speiseplan keinesfalls fehlen. Die lassen sich übrigens auch wunderbar mit tierischen Lebensmitteln kombinieren, wie zum Beispiel in unserem Muskelaufbau-Rezept für eine Kichererbsen-Hack-Pfanne. Neben reichlich Protein sind pflanzliche Eiweißquellen reich an Ballaststoffen und komplexen Kohlenhydraten.

>>> So erstellen Sie einen Muskelaufbau-Ernährungsplan



Das gilt übrigens nicht nur für Hülsenfrüchte, sondern auch für Quinoa oder braunen Reis. Dank der langkettigen Kohlenhydrate liefern sie viel Energie, die Sie nach einem schweißtreibenden Workout gut gebrauchen können. Gleichzeitig kann sich auch ihr Eiweißgehalt sehen lassen. Das macht sie zur optimalen Muskelaufbau-Beilage. Außerdem punkten sie durch eine extra Portion Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente.



Eiweißreiche Kost ist in Sachen Muskelaufbau ein absolutes Muss. Das klassische "Pumper-Menü" bestehend aus Pute, Reis und Gemüse erfüllt dabei zwar auch seinen Zweck, wird aber auf Dauer ziemlich langweilig. Setzen Sie auf Abwechslung – beim Training und bei der Ernährung. Unsere 50 Muskelaufbau-Rezepte bieten für jeden Geschmack etwas.