Stilberatung: Uni, Karo oder Streifen?

Wer modisch nicht so bewandert ist, sollte nichts riskieren: Bei offiziellen Anlässen und im Büro sind Sie mit dezent einfarbigen oder schlicht gepunkteten oder gestreiften Krawatten gut beraten. Der Vielfalt sind fast keine Grenzen gesetzt.

Einfarbige Krawatten gibt es in fast allen Tönen, in allen Stoffarten und in unzähligen Webarten. Schwarze Krawatten tragen nur Trauernde oder die Blues Brothers. Dunkelblaue Jacquardseide ist übrigens die Understatement-Krawatte der Mode-Insider.

Auch gestreifte Exemplare gibt es in zahllosen Macharten. Die Streifen sollten bündig an der Kante abschließen.

Allover steht für Muster und Motive, die den Schlips gleichmäßig besäumen. Sie sollten sinnvoll und symmetrisch sein. Zum Beispiel kleine Achtecke oder winzige Elefanten.

Punkte sind ein Klassiker unter den Mustern. Dabei sollten sie nicht größer als ein 1 Cent Stück und nicht kleiner als ein Stecknadelkopf sein. Je kleiner die Punkte, desto formaler der Schlips. Je größer, desto kühner und gewagter und: desto mehr fallen Sie auf. Mit dem richtigen Mittelweg punkten Sie sicher.

Das Paisley-Muster weckt Leben. Auf Ihrem Anhängsel wirbeln farbenfrohe amöbenartige Figuren herum. Allzu große Urtierchen sollten Sie meiden.

Geometrische Muster können so raffiniert gewebt sein, dass sie fast dreidimensional wirken oder zu flimmern scheinen. Solche Effekte machen diese Muster immer zum Hingucker. Achten Sie aber darauf, dass es lediglich beim Hingucker bleibt und Ihr Anhängsel nicht zum Tagesordnungspunkt der nächsten Konferenz wird.

Motivkrawatten gibt es in allen Geschmacksrichtungen von Kitsch bis Kunst. Wildpferde reiten mit bunten Decken bekleidet vor der texanischen Flagge in den Sonnenuntergang oder Dalí lässt weiche Uhren in Landschaften zerfließen.

Seien Sie gewarnt: Einstein auf lobsterroten Grund und mathematischen Formeln muss nicht zum Albert-Knoten passen. Kuhköpfe auf Ockagelb machen keinen Cowboy aus Ihnen. Und mit einem Dalmatiner als Feuerwehrmann auf Ihrer Brust wird’s beim Kunden eher brenzlig. Grell bunte Motiv-Schlipse sind als Party-Mitbringsel witzig, umbinden sollten Sie die aber nie.

Bei Phantasiemustern äußert sich das Ideenreichtum der Designer. Diese Geistesblüte endet entweder in einem harmonisch stilgerechten Aushängeschild Ihrer Persönlichkeit. Oder es scheint in dem formvollendeten Niedergang der 600 Jahre alten Krawattenkultur zu gipfeln.

Glencheck, Pepita, Hahnentritt & Co. finden wir auch auf zahlreichen Krawatten wieder. Frei nach dem Motto, was dem Anzug recht ist, kann der Krawatte nur billig sein.