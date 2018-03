Tierisch hart: Nashornpulver

Ein umstrittenes Potenzmittel: Pulver vom Nashorn. Wir haben's recherchiert und sind zu einem eindeutigen Schluss gekommen

Das verspricht das Potenzmittel: Nashornpulver soll den schlappen Penis päppeln.

So wirkt das Potenzmittel: Überhaupt nicht. Sie könnten auch an den Fingernägeln oder einem Hähnchenknochen knabbern, das ist ungefähr das gleiche. Nur weil’s beim Nashorn auf der Nase steht, heißt das noch lange nichts für die Lenden.

Vorteil des Potenzmittels: Welcher Vorteil? Ach ja, die Wilderer in Afrika und Asien haben ein Auskommen.

Nachteil des Potenzmittels: Ungesund für Nashörner. Was können die denn dafür? Wenn noch mehr Idioten an solchen Quatsch glauben, sind die imposanten Tiere durch zunehmende Wilderei in China und Südafrika wirklich bald ausgestorben.

Fazit: Sorry, auch Elvis kommt nicht wieder. Wenn Sie wirklich Probleme mit Ihrer Potenz haben, gehen Sie zum Experten und doktern nicht selbst mit abenteuerlichen Mitteln dran herum.