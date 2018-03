Sex ohne Folgen: Natürliche Verhütungsmethoden im Vergleich

Setzt Ihre Liebste auch auf natürliche Verhütungsmethoden? Achtung, einige sind nur mit größter Vorsicht zu genießen!

1. Knaus-Ogino-Methode

Die fruchtbare Phase rund um den Eisprung wird anhand des Zyklus berechnet. Dazu müssen die Zyklen der vergangenen 12 Monate bekannt und in einem Kalender vermerkt sein. Weil der Eisprung aber nicht exakt vorhersehbar ist und Spermien mehrere Tage in der Gebärmutter überleben können, ist diese Methode eher unsicher. Einige Paare mit Kinderwunsch nutzen sie deshalb, um die fruchtbaren Tage zu bestimmen.

2. Hormon-Messung

Mittels Teststreifen wird die Konzentration bestimmter Hormone im Urin gemessen. Ein Computer zeigt an, in welcher Phase des Zyklus die Frau ist und wann Sex tabu ist. Oft sind die fruchtbaren Tage zu knapp datiert, es gibt doch eine Befruchtung, etwa durch langlebige Spermien.

3. Temperatur-Methode

Jeden Morgen misst und notiert die Frau ihre Temperatur. Ist sie an 3 Tagen in Folge mindestens 0,2 Grad höher als der Höchstwert der letzten 6 Tage, beginnt die unfruchtbare Phase – diese hält bis zur nächsten Regelblutung an. Stress, Krankheit und Schlafmangel verfälschen die Werte. Kompliziert! Nur Geübten zu empfehlen.

4. Billings-Methode

An den fruchtbaren Tagen produziert der Muttermund Schleim, der sich zwischen den Fingern zu Fäden ziehen lässt. Um den Zeitpunkt des Eisprungs zu bestimmen, beobachtet die Frau täglich die Schleim-Konsistenz. Eine unsichere Methode, weil die Beurteilung des Schleims subjektiv ist und der weibliche Zyklus zudem zeitlich variieren kann.

5. Symptothermale Methode

Bei der Kombination aus Billings- und Temperatur-Methode werden Temperatur und Muttermundschleim untersucht, um die fruchtbaren Tage zu bestimmen. Dann ist Sex tabu. Achtung: Krankheit und Stress können die Temperatur beeinflussen! Mit Zurückhaltung und Erfahrung ist diese Methode sicher. Aber wer hält sich gern zurück?