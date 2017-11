Outdoor-Dates: 10 Ideen zum Verlieben unter freiem Himmel

Als erfahrener Outdoor-Abenteurer bieten Sie natürlich erstmal an, die Ruder in die Hand zu nehmen – aber versteifen Sie sich nicht darauf, hier alleine das Boot auf Kurs zu halten. Denn beim gemeinsamen Rudern sind vor allem Teamwork und Koordination gefragt. So finden Sie schnell heraus, ob die Chemie zwischen Ihnen stimmt. Und natürlich haben Sie als echter Naturbursche nicht nur eine wärmende Decke dabei, sondern auch Proviant. So können Sie unterwegs spontan einen Picknick-Stopp an einem malerischen Ufer machen oder, wenn es zwischen ihnen schon auf dem Wasser funkt, es sich auf dem Boot gemütlicher machen.

Natürlich ist ein wolkenloser Himmel bei Nacht das wichtigste für Ihre Planung – dementsprechend sollten Sie die Wettervorhersage beachten, bevor Sie am Ende vor lauter Wolken keine Sterne sehen. Denken Sie auch daran, dass Sie beim Betrachten der Sterne entweder sitzen oder liegen – am besten nicht die ganze Zeit auf dem kalten Erdboden. Bringen Sie einen Picknickdecke und Decken zum Draufsetzen und Einwickeln mit oder vielleicht können Sie die Ladefläche Ihres Wagens zur gemütlichen Sternenwarte ummodeln? Eine Taschenlampe (falls die Natur ruft) und Verpflegung sollten Sie ebenfalls dabei haben.

Was, das ist Ihnen zu abgedroschen? Dann belehren wir Sie rasch eines Besseren. Denn es gibt nicht vieles, was vergleichbar ist mit einem klaren Himmel voller Sterne, um bei Ihrem Date zu punkten. Für Sie als Naturbursche sollte es kein Problem darstellen, einen ungestörten Ort zu finden, an dem Sie ihr ein unvergessliches Naturschauspiel bieten können.

Und wenn sie doch mal eine Pause benötigt: Einfach auf die Bretter legen und treiben lassen. Packen Sie Snacks wasserdicht ein, zum Beispiel in Zipper-Beuteln oder Plastikboxen – so überraschen Sie Ihr Date unterwegs mit einem spontanen Picknick auf dem Wasser.

Nehmen Sie sich 1 bis 2 Stunden für die Paddeltour vor. So haben Sie keinen Zeitdruck und können Sie Ihr Date auf dem Wasser ganz in Ruhe genießen. So schippern Sie gemütlich mit Ihrem Date auf dem Kanal oder Fluss. Dabei sind sie ungestört und entdecken ihre Umgebung aus einer ganz neuen Perspektive. Gleichzeitig finden Sie heraus, ob Ihr Date auch sportlich etwas auf dem Kasten hat und sich auf dem Wasser so wohl fühlt wie Sie.

Der trendige Freizeitsport bietet alles, was ein erfolgreiches Date für Natur-Liebhaber ausmacht: Auf dem Brett entkommen Sie dem hektischen Trubel der Stadt oder den überfüllten Wanderwegen an sonnigen Herbsttagen. Stattdessen genießen Sie die Natur direkt vom Wasser aus. Stand up paddling ist übrigens nicht nur etwas für den heißen Sommer. Auf dem großen Brett können Sie fast nicht ins Wasser fallen – dadurch ist das SUP-Date auch im Herbst eine tolle Idee. Wenn Sie selbst kein eigenes Brett (oder zwei) besitzen, schauen Sie nach einem Verleih in der Nähe.

Wie bei allen Outdoor-Aktivitäten ist Verpflegung ein wichtiges Thema. Natürlich tragen Sie einen Rucksack bei sich, der nicht nur genügend Flüssigkeit für die Fahrt enthält, sondern am besten auch eine kleine Verstärkung für die Pause. Ein geschickter Planer hat natürlich im Vorfeld ein Fleckchen gefunden, das etwas Besonderes bereit hält: Eine Aussichtsplattform mit einem tollen Panorama, ein gemütliches, uriges Restaurant oder ein ruhiges Plätzchen, an dem sie sich ungestört näher kommen können.

Sie wohnen in der Nähe der Eifel, am Schwarzwald oder der schwäbischen Alb? Hervorragend. Dann sollte es für Sie kein Problem sein, eine Mountainbike-Route für Ihr sportliches Outdoor-Date zu finden. Denken Sie aber immer daran: Sie fahren zu zweit. Also planen Sie eine Route, die dem Fitnesslevel beider Radler entspricht. Sonst sind Sie bald über alle Berge, während die Frau sich hinterherquält. Lassen Sie es lieber entspannter angehen, immerhin machen Sie keinen Sportausflug, sondern sind auf einem Date – auch auf einer Tour durchs Gelände sollten Etappen enthalten sein, auf denen Sie einfach rollen, reden und die frische Luft genießen können.

Am besten haben Sie sich im Vorfeld erkundigt, was sie am liebsten isst: Steht sie auf gebratene Steaks oder gegrillten Fisch, oder bereiten Sie eine vegetarische Mahlzeit mit frischem Gemüse zu? Überraschen Sie sie doch mit einer Pizza à la Outdoor, dann kann sie Ihnen beim Belegen behilflich sein. Oder bereiten Sie eine Suppe mit ihrem feuerfesten Topf zu. Denken Sie nur daran, genügend Wasser zum Kochen mitzubringen. Ihrer Kreativität an der Kochstelle sind keine Grenzen gesetzt. Vergessen Sie bloß nicht die Flasche Wein, die das Outdoor-Dinner perfekt macht. Und zum Nachtisch kommt natürlich nur eines in Frage: Marshmallows am Stock. Guten Appetit.

Während sie darauf warten, dass etwas anbeißt, kommen sie auch hervorragend ins Gespräch. Und falls der Fisch am Haken Ihres Dates zu kräftig zieht, kommen Sie sich auch körperlich näher: Helfen Sie ihr, den Fang an Land zu ziehen. Ob Sie die geangelten Fische direkt wieder ins Wasser geben oder später mit ihrem gemeinsamen Fang ein Essen zaubern – eine schöne Zeit verbringen Sie allemal. In diesem Sinne, Petri Heil!

Wir bleiben beim Wasser. Zugegeben, nicht alle Frauen können mit dem Angelsport und den glitschigen Wasserbewohnern etwas anfangen. Deshalb sollten Sie ihr diese Date-Idee zuerst vorschlagen, bevor Sie die Dame damit (negativ) überraschen. Sie besitzen einen Angelschein und kennen bestimmt einen See oder Fluss, an dem die Fische gut beißen, und wo Sie und Ihr Date auch ein paar schöne gemeinsame Stunden verbringen können? Perfekt.

Am romantischen Lagerfeuer kommen Sie Ihrem Date näher © Svitlana Sokolova / Shutterstock.com

Ausgefallene Orte fürs Outdoor-Date

9. Im Heißluftballon durch die Luft

Hoch hinaus geht es bei unserem finalen Date-Tipp. Allerdings sollten Sie sich so etwas Spezielles (und nicht ganz preiswertes) besser für den Jahrestag aufheben, anstatt direkt beim ersten Date in die Luft zu gehen. Mit 200 Euro als Startpreis sollten Sie schon rechnen, wenn Sie Ihrem Date etwas bieten wollen. Ballonfahrten können Sie online buchen oder bei Eventveranstaltern vor Ort.

Als Naturbursche kennen Sie natürlich Wald und Wiesen in Ihrer Umgebung – aber bestimmt noch nicht aus der Luft. Schnappen Sie sich also Ihre Lady und steigen Sie in einen Heißluftballon. In der Regel dauert eine Fahrt 1 bis 2 Stunden, dabei legen Sie, je nach Wetterlage, in einer Höhe von 300 bis 3.000 Metern zwischen 5 und 30 Kilometer zurück – genügend Zeit also, neben dem atemberaubenden Ausblick auch das Gegenüber im Ballonkorb zu genießen.

10. Klettern in der Halle

Zugegeben, so ganz Outdoor ist unser letzter Tipp nicht. Aber vor schlechtem Wetter ist niemand sicher – vor allem nicht Naturburschen und Frischluft-Liebhaber. Sollte der Wetterfrosch sich also gegen Sie und ihre Pläne für das bevorstehende Date im Freien verschworen haben, dann gehen Sie doch einfach in die Kletterhalle zum Bouldern. Ihr Date braucht sich keine Sorgen zu machen, dass sie nur vom Boden aus zusieht, während Sie die Wände hochkraxeln – es gibt Routen für jedes Niveau. Außerdem ermöglichen die Matten am Boden eine weiche Landung – das ist ihr beim ersten Date bestimmt lieber, als an einer steilen Felswand über dem Abgrund zu hängen.

Beim Sportklettern kommt es auf Technik und Körperbeherrschung an, um es nach oben zu schaffen. Hat Ihr Date keinerlei Erfahrung, nehmen Sie mit Ihr am besten an einem Einführungskurs teil. Hier lernt sie Grundtechniken und verliert die eventuelle Angst vor der Höhe. Hat sie bereits Erfahrung, können sie sich direkt in Eigenregie ans Werk machen.

Zwischen den Klettergängen sollten sie längere Pausen einlegen, um die Muskulatur regenerieren zu lassen. Eine ideale Gelegenheit, sich entspannt zurückzulehnen und mehr übereinander zu erfahren. Der Muskelkater, den sie beide nach einem Tag in der Boulderhalle spüren werden, ist der optimale Vorwand für das zweite Date: ein entspannender Besuch im Thermalbad.

