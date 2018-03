4-Wochen-Veggie-Ernährungsplan: Vegetarischer Ernährungsplan für XL-Arme

Mit diesem beispielhaften vegetarischen Ernährungsplan auf Basis der Low Carb-Ernährung bringen Sie Ihre Armmuskulatur ins XL-Format – und das mit Genuss und ohne zu hungern

Dieser beispielhafte, vegetarische Ernährungsplan basiert auf einer täglichen Kalorienaufnahme von rund 2500 bis 3000 kcal. So nehmen Sie zwar ab, haben aber gleichzeit genug Energie für Ihr Workout. Den Snack gerne (bis) 1 h vor dem Workout als Pre-Workout-Snack essen. Orientieren Sie sich an den Mengenangaben im Plan – nicht an denen in den (verlinkten) Rezepten.

TAG 1

Frühstück 3 Scheiben Vollkorntoast belegt mit 1 EL Honig + 2 EL Hüttenkäse mit Schnittlauch/Kresse + 1 Scheibe Käse, dazu 1 Ei Snack 1 Frucht-Shake: 150 g Magerquark + 100 ml Milch + 2 EL Haferflocken + 70 g Beeren Mittag 200 g Tofu (z.B. Räuchertofu, eingelegter Tofu) + 300 g Gemüse/ Salat nach Wahl (z.B. Zucchini, Champignons, Grüne Bohnen etc.) + 70 g Reis (Rohgewicht) Snack 2 1 Handvoll Nüsse (z.B. Cashew, Macadamia, ungesalzen) optionaler After-Workout-Shake Eiweiß-Shake (30 g Protein) oder selbstgemacht (z.B. 170 g Magerquark, 400 ml Milch, 1 Banane, 1 EL Honig) Abendessen Großer Salat nach Wahl + Paprika + Tomaten + 1/2 Dose Kichererbsen + 1/2 Dose Mais + 1 gekochtes Ei, dazu 1 Scheibe Vollkornbrot mit Hüttenkäse bestrichen

Tipp: Ideal vorzubereiten – auch Mittags für die Lunchbox)

TAG 2

Frühstück Frühstücks-Shake: 400 ml Milch + 1 Banane + 5 Eiklar + 1 Eigelb + 150 g Haferflocken + 500 g Magerquark + 1 EL Leinöl Snack 1 100 g Hummus mit Gemüse-Sticks oder Vollkorn-Pita zum Dippen

>>> Auswahl an Hummus-Rezepten Mittag Quinoa-Salat aus 70 g Quinoa (Rohgewicht) + 150 g Salat nach Wahl + 5 getrockneten Tomaten + 1 Paprika, 1 Becher Hüttenkäse untermischen

>>> zum Beispiel-Rezept: Quinoa-Salat Snack 2 1 Banane mit Nussmus bestrichen optionaler After-Workout-Shake Eiweiß-Shake (30 g Protein) oder selbstgemacht (z.B. 170 g Magerquark, 400 ml Milch, 1 Banane, 1 EL Honig) Abendessen Omelette aus 4 Eiern mit Gemüse nach Wahl (Pilze, Tomaten etc) + 150 g gekochter Reis

TAG 3

Frühstück 100 g Haferflocken + 300 g Naturjoghurt + 1 Banane + 200 g Apfelmus + 1 Handvoll Nüsse Snack 1 150 g Magerquark mit Milch strecken + 120 g Erd-, Heidel- oder Himbeeren Mittag Bohnensalat mit 100 g Kidneybohnen + 50 g Erbsen + 40 g Sojabohnen + Salat und Gemüse, dazu 1 Scheibe Vollkornbrot mit Hüttenkäse bestrichen

>>> zum Rezept: Fettarmer Bohnensalat

Tipp: Am Abend vorher zuzubereiten, ideal für die Lunchbox Snack 2 Herzhafter Shake: 150 g Hüttenkäse + 100 ml Naturjoghurt + 1 Paprika + 300 ml Milch + 3 EL Olivenöl optionaler After-Workout-Shake Eiweiß-Shake (30 g Protein) oder selbstgemacht (z.B. 170 g Magerquark, 400 ml Milch, 1 Banane, 1 EL Honig) Abendessen Champignon-Curry mit Süßkartoffeln

>>> zum Rezept

HINWEIS: doppelte Portion kochen und am nächsten Tag zum Mittag essen

TAG 4

Frühstück 4 Spiegeleier mit Avocado und Paprika

>>> zum Rezept "Huevos Rancheros" Snack 1 2 Vollkorntoasts + 2 EL Hummus (selbstgemacht oder gekauft) als Aufstrich

>>> Auswahl an Hummus-Rezepten Mittag Reste vom Champignon-Curry mit Süßkartoffeln (Abendessen Woche 1/ Tag 3) + 70 g Reis (Rohgewicht) Snack 2 1 Becher Hüttenkäse + 1 Grapefruit + 1 Schuss Honig optionaler After-Workout-Shake Eiweiß-Shake (30 g Protein) oder selbstgemacht (z.B. 170 g Magerquark, 400 ml Milch, 1 Banane, 1 EL Honig) Abendessen Großer Salat nach Wahl mit 80 g Feta + 1 Avocado + 2 gekochte Eier + 1/2 Kidneybohnen + 2 großen Tomaten, dazu 1 Scheibe Vollkornbrot mit Frischkäse bestrichen

TAG 5

Frühstück 300 g Magerquark + 100 g Beeren, 2 EL Nüsse, 3 EL Haferflocken, 1 EL Kokosflocken Snack 1 1 Handvoll Nüsse, 1 Becher Hüttenkäse a) süß mit Honig oder b) herzhaft mit Senf Mittag Kichererbsen-Salat mit Kresse aus 100 g Kichererbsen + 100 g Kohlrabi + 1/2 Paprika + 1 Tomate + Kresse + 1 Scheibe Toast

>>> zum Rezept

Tipp: Schon am Vorabend zubereiten, ideal für die Lunchbox Snack 2 1 Harzer Käse, 1 Stück Obst z.B. Birne, Apfel etc. optionaler After-Workout-Shake Eiweiß-Shake (30 g Protein) oder selbstgemacht (z.B. 170 g Magerquark, 400 ml Milch, 1 Banane, 1 EL Honig) Abendessen Fritatta aus 4 Eiern, 200 g Spinat, 150 g Champignons und 60 g Feta, dazu 2 Scheiben Vollkornbrot

>>> Beispiel-Rezept: Feta-Frittata

TAG 6

Frühstück 250 g Naturjogurt + 100 g Magerquark + 1 EL Nüsse + 2 Stücke Obst nach Wahl (z.B. 1 Banane und 1 Birne oder 1/2 Mango und 100 g Beeren) , 1 Schuss Honig Snack 1 Herzhafter Shake: 150 g Hüttenkäse + 100 ml Naturjoghurt + 1 Paprika + 300 ml Milch + 3 El Olivenöl Mittag 80 g Vollkornnudeln oder Reis + 300 g Spinat + 1/2 Zucchini + 1 Dose Tomaten oder anderes Gemüse nach Wahl

>>> Beispiel-Rezept: Pasta mit Zucchini-Sugo Snack 2 Gemüsesticks (Karotte, Paprika, Gurke etc.) in 1 Becher Hüttenkäse dippen optionaler After-Workout-Shake Eiweiß-Shake (30 g Protein) oder selbstgemacht (z.B. 170 g Magerquark, 400 ml Milch, 1 Banane, 1 EL Honig) Abendessen Lauch-Eier-Pfanne aus 3 Eiern + 1 Stange Lauch + 1 Handvoll Rucola, dazu 1 kleine Scheibe Vollkornbrot

>>> zum Rezept: Eierpfanne mit Lauch und Rucola

TAG 7

Frühstück 4 Rühreier + Tomaten + 1 Kugel Mozzarella, dazu 2 Scheiben Vollkornbrot Snack 1 200 g Magerquark, 1 Banane Mittag 200 g Gemüse (Wirsing, Rosenkohl etc.) + 200 g Tofu + 200 g Kartoffeln + Kräuterquark Snack 2 2 Vollkorntoast mit Hüttenkäse bestrichen optionaler After-Workout-Shake Eiweiß-Shake (30 g Protein) oder selbstgemacht (z.B. 170 g Magerquark, 400 ml Milch, 1 Banane, 1 EL Honig) Abendessen 70 g Vollkornnudeln (Rohgewicht) + 1 Dose Tomaten + 70 g Sojahackfleisch (Rohgewicht Soja-Schnetzel)

>>> zum Beispiel-Rezept: Soja-Bolognese

HINWEIS: doppelte Portion kochen und am nächsten Tag zum Mittag essen

Täglicher Nachtsnack (optional): Vor dem Schlafengehen können Sie täglich auch noch 200 g Magerquark oder Hüttenkäse essen

Ernährungsplan erstellt von: Ökotrophologin Kathleen Schmidt

www.kathleen-schmidt.com