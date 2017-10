Das passiert, wenn Sie 100 Tage lang täglich Sex haben

Sex-Ideen: Tag 1: Noch 99 vor uns

So ein Projekt zu starten, fühlt sich aufregend an. Und wir beginnen so, wie wir am liebsten weitermachen möchten: mit einem Urknall, nein, mit zweien. Und fallen übereinander her, als wäre dies die letzte Gelegenheit. Schon auf dem Heimweg sind wir heiß. An jeder roten Ampel fummeln wir wie die Teenys. Zu Hause schaffen wir es nicht ins Bett, tun es direkt im Flur. „Wenn jede Nacht so wird wie diese, dann erwarten uns unglaubliche Erfahrungen“, sagt Lisa. Kaum hat sie das gesagt, ist uns beiden auch schon klar, dass es so nicht kommen wird. Aber ich mag ihren Enthusiasmus, und es ist schön, mit diesen Gedanken einzuschlafen.