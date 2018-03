Zahnarzt ohne Bohren: Karieslöcher einfach stopfen

Schmerzfreie Behandlung

Japanische Wissenschaftler haben endlich eine Alternative gefunden, um kleineren Lochfraß zu behandeln, ohne die Karies großflächig aus dem Schmelz zu bohren. Die Forscher um Kazue Yamagishi verwenden ein Füllungsmaterial, das dem natürlichen Zahnschmelz ähnelt. Diese Paste, das Hydroxylapatit, löst die Oberfläche des Zahns zunächst an, um dann mit ihr zu verschmelzen und eine sehr starke chemische Bindung einzugehen. Man erneuert quasi den Zahnschmelz.

Voraussetzung für diese Behandlung ist wie so oft eine Früherkennung des Krankheitsbildes. Wer also regelmäßig den Mund aufmacht und einen Fachmann hineinschauen lässt, erspart sich zukünftig so manche schmerzhafte Bohrer-Orgie.

Aber Geduld: Ob und wann die neue Methode von deutschen Zahnärzten eingesetzt wird, ist derzeit noch unklar.