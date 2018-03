Pop zum Poppen: Das Caruso-Kondom

Unter Strom?

Dr. Grigoryi versichert, dass keine Gefahr bestünde, einen elektrischen Schlag zu bekommen. „Über Sensoren registriert das Kondom, was im Bett passiert und sendet die Information an die Lautsprecher.“ Auf dem europäischen Markt sollen die Pop-Verhüter ungefähr 20 Prozent mehr kosten als ihre herkömmlichen, stummen Pendants.

Fazit: Ob „Hard as a rock“ oder „What goes up, must come down“ – es liegt mal wieder an Ihnen.