Verhütung XXL: Kondom für Besserbestückte

Für Männer, denen Standardkondome zu klein sind, gibt es nun einen Ausweg

Von der Natur überdurchschnittlich ausgestatte Männer dürften in Zukunft keine Überzieh-Schwierigkeiten mehr haben. Denn ein neues Kondom des Herstellers Durex ist mit einer Länge von 21,5 und einer Breite von 5,7 Zentimetern rund ein Fünftel größer als durchschnittliche Kondome in Deutschland. In einer Umfrage von Durex und Men´s Health hatten gut 18 Prozent der Befragten angegeben, Standardkondome seien Ihnen zu klein.