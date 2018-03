Lauftrainer fürs Handgelenk: Nike+ Sportband im Test

Das "Sportband" von Nike speichert Ihre Laufdaten, so wie das "Nike+ Sportkit" – nur ohne iPod. Wir haben das Laufarmband getestet

Nikes neustes Technik-Tool für Läufer ist eine Art Armband. Das "Nike+ Sportband" speichert, ähnlich wie die 2006 eingeführte iPod-Variante, trainingsrelevante Lauf-Daten. Diese können in der Internet-Community Nike+ verwaltet werden. Während die alte Version noch alle Daten über den iPod nano und iTunes austauschte, funktioniert das Sportband ohne den MP3-Player. Das Pedometer mit Armband und USB-Stick gibt's für knapp 60 Euro.

So funktioniert's

Ein Sensor, der in die speziell dafür angefertigten Nike+-Laufschuhe einsetzt wird, schickt Daten wie Zeit, Geschwindigkeit, Strecke und verbrauchte Kalorien an einen USB-Stick im Armband. Diese Daten können Sie auch beim Laufen über ein kleines Display abfragen. Schließen Sie den Stick per USB-Port an Ihren Computer an, werden die Trainingswerte auf Ihr Profil in der NikePlus.com-Community hochgeladen. Dort können Sie Ihre Fortschritte verfolgen, beziehungsweise Ziele definieren, oder Sie tauschen sich mit anderen Mitgliedern aus.