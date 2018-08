Nineties-Revival: Die neuen Must-haves von Levi's

Passend zum Nineties-Revival präsentiert Levi's neue Must-haves. Verpassen Sie Ihrem Kleiderschrank jetzt ein stylisches Update!

Basic Boy

So einfach, so cool. Jeans an, weißes T-Shirt drüber und im "James Dean"-Style durch die Gassen schlendern. Ein zeitloser Klassiker voller Understatement.