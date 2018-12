Nüsse im Kalorien-Vergleich: Das ist die kalorienärmste Nusssorte

Nüsse sind sowohl ein gesunder Brain-Booster als auch ein idealer Pre-Workout-Snack. Die Menge an Kalorien und Fett, die in Macadamia, Cashew & Co. stecken, sollten Sie aber nicht unterschätzen!

Nüsse sind gesund! Täglich eine Handvoll Nüsse zu snacken gilt sogar als lebensverlängernd. Die kleinen Kraftpakete enthalten zahlreiche gesunde Fette und eignen sich perfekt für den kleinen Hunger zwischendurch. Aber aufgepasst: Die Dosis macht’s. Eine Handvoll – also etwa 25 bis 30 Gramm pro Tag – ist optimal. Wer täglich zu viele Nüsse snackt, nimmt zu. Denn wer am Tag mehr Kalorien aufnimmt, als er verbraucht, setzt automatisch Speck an.

>>> 5 Gründe, mehr Erdnussmus zu löffeln

Doch wie viel Fett und Kalorien enthalten Nüsse überhaupt? Damit Sie beim Snacken den Überblick behalten, haben wir Ihnen die beliebtesten Nüsse mit Kalorienangabe und Fettgehalt ausgelistet. Da Nüsse hervorragende Quellen für pflanzliches Eiweiß sind, finden Sie auch diese Angaben in unserer Nährwerttabelle:

Nuss Kalorien* Eiweiß* in g Fett* in g Cashewnuss 553 kcal 18 44 Erdnuss 561 kcal 25 48 Mandeln 570 kcal 19 54 Pistazien 615 kcal 18 54 Walnuss 654 kcal 14 65 Paranuss 660 kcal 14 67 Haselnuss 664 kcal 11 63 Macadamia 703 kcal 9 73 Pekannuss 705 kcal 11 72

*Nährwerte pro 100 Gramm

Nuss, Hülsenfrucht oder Steinfrucht: Was sind Nüsse?

Nicht alle "Nüsse" die wir glauben zu kennen, sind auch tatsächlich welche – zumindest im botanischen Sinne. Wal- und Haselnuss sowie Macadamia sind "echte" Nüsse, per Definition also essbare Samenkerne von Früchten mit einer harten Schale. Erdnüsse hingegen zählen zu den Hülsenfrüchten. Pekannüsse, Mandeln und auch Pistazien sind wiederum Kerne von Steinfrüchten und keine Nüsse im eigentlichen Sinne. Gesund sind sie aber alle, nur die Inhaltsstoffe unterscheiden sich.