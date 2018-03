60 Minuten-Workout #9: Oberkörper-Workout zum Download

Ein muskulöser Oberkörper sieht nicht nur top aus, sondern ist auch gesund für den Rücken

Sie haben eine Stunde Zeit: die besten Übungen für eine Muskelgruppe. In unserer Workout-Serie konzentrieren wir uns in jeder Folge auf eine Körperpartie und Muskelgruppe. In Folge 9: Der Top-Oberkörper

Schon die optischen Vorzüge sind Grund genug, den Oberkörper zu trainieren.

Doch es gibt auch gesundheitliche Argumente: Das Zusammenspiel der Muskeln von Brust, Schultern und Bizeps ist jeden Tag gefordert, allerdings nicht immer in einer ausgewogenen Art und Weise. Wer beispielsweise ständig am Schreibtisch sitzt, bekommt zwangsläufig eine nach vorn gekrümmte Haltung. Die Kräftigung der oberen Rückenmuskulatur kann dem entgegenwirken, die Haltung verbessern.