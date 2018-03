Offen für eine Nacht: Diese Dos und Dont's beim One-Night-Stand sollten Sie kennen

Sie suchen den One-Night-Stand, also die schnelle Nummer ohne Konsequenzen? Wir bereiten Sie so darauf vor, dass Sie am Morgen drauf kein böses Erwachen erleben.

One-Night-Stands: Offen für eine Nacht

Wo Sie Frauen kennenlernen: Portale, Apps und Co.

Beliebte Tummelplätze für Flirtwillige sind nach wie vor die Bars und Clubs der Stadt. Mit steigendem Alkoholpegel sinken bekanntlich die Hemmungen. Außerdem können Sie Ihre One-Night-Stand-Kandidatinnen hier beim Tanzen und Quatschen näher kennenlernen, bevor es später womöglich zur Sache geht. Wer es anonymer mag, findet im Internet reichlich Auswahl: Neben Partnerbörsen, die die große Liebe versprechen, gibt es auch eine ganze Reihe an Seitensprung-Portalen, bei denen die Userinnen andere Absichten haben, als eines Tages einen Ring an den Finger gesteckt zu bekommen. Das erleichtert die Kontakt-Suche ungemein! Dazu kommen Dating-Apps wie Tinder, die Ihnen Singles in Ihrer Nähe anzeigen. Diese Smartphone-Programme werden auch gerne von abenteuerlustigen Frauen genutzt, um eine schnelle Nummer ohne Verpflichtungen zu finden.

Sex nach Plan: So klappt’s mit dem One-Night-Stand

Wir haben die besten Tipps zum Anbändeln, Verführen und den Morgen danach! Hier kommt der Masterplan für Ihren perfekten One-Night-Stand:

Richtig ansprechen

„Seien Sie ehrlich, geben Sie zu, wenn Sie nervös sind", sagt die Erotik-Autorin Sophie Andresky („Was Frauen wirklich wollen", Haffmans, zirka 10 Euro). Was gegen die Aufregung hilft: Reden Sie mit der schönen Unbekannten, als würden Sie sich bereits seit Jahren kennen. Erzählen Sie etwas, was Ihnen am Tag passiert ist.



Charmant anbändeln

Ihre neue Bekanntschaft lacht viel? Zufällige Berührungen lassen sie nicht zurückschrecken? Dann seien Sie direkt. Sagen Sie ihr, dass Sie lieber allein mit ihr wären.



Formvollendet ausziehen

Wenn die Hüllen fallen, bleiben Sie Kavalier – Kritik an Problemzonen ist selbstverständlich tabu! „Schmeicheln Sie ihr lieber, aber achten Sie darauf, dass es glaubwürdig wirkt", rät Andresky. Das Thema Verhütung sollten Sie dagegen ganz offen ansprechen oder gleich ein Kondom zücken. Wenn die Frau für eine Nacht ihre Wünsche nicht von sich aus äußert, fragen Sie nach, wie sie’s im Bett gern hätte – Sie können es ja (noch) nicht wissen.



Schöner aufwachen

Vergessen Sie nicht Ihre guten Manieren, flüchten Sie nach dem Aufwachen nicht gleich aus der Wohnung. Die Buchautorin: „Ein gemeinsames Frühstück ist für die meisten Frauen okay. Gehen Sie dafür aber in ein Café – dort ist das Umfeld neutraler." Den Abschiedskuss stets auf Wange oder Stirn geben. Sollten Sie sich später einmal zufällig begegnen, auf jeden Fall grüßen – wem Sex peinlich ist, der sollte One-Night-Stands sowieso lieber lassen.

Heißer Sex ohne Verpflichtungen: So bleibt’s bei einer einmaligen Nacht

Für eine perfekte Nacht sollten Sie folgende Tipps befolgen:

Die richtige Sexpartnerin

Fremdgänger aufgepasst! Lassen Sie die Finger von der besten Freundin Ihrer Freundin. Auch wenn sie verspricht zu schweigen wie ein Grab: Sie glauben gar nicht, wie gesprächig Gräber sein können. Auch Ex-Freundinnen, Schwestern von Kumpels und Arbeitskolleginnen sind tabu – das gibt nur Ärger!



Die richtige Sex-Etikette

Auch wenn Sie nicht planen, die Frau wiederzusehen – seien Sie im Bett nicht bloß auf Ihre eigene Befriedigung aus. Sorgen Sie lieber dafür, in der wenigen gemeinsamen Zeit so viel Spaß wie möglich zu zweit zu haben.



Die richtige Nummer

Sie erhofft sich mehr als einen One-Night-Stand? Seien Sie ehrlich und sorgen Sie für Klarheit: Mehr als einmal ist nicht. Der alte Trick, eine falsche Telefonnummer zu hinterlassen, ist eines Gentlemans unwürdig.

Nie mehr peinliche Momente: Vermeiden Sie diese Fehler

Hatten Sie schon mal schlechten guten Sex? Eine heiße Nacht, der ein peinliches Erwachen folgte? Einer norwegischen Untersuchung zufolge haben mehr als 90 Prozent aller Menschen zumindest eine negative sexuelle Erfahrung gesammelt. Meist bei einem One-Night-Stand, bei dem Alkohol im Spiel war. Wenn Sie heute Nacht nicht allein sein wollen, befolgen Sie deshalb diese Regeln:

Kein Alkohol

Ein paar Bier oder Cocktails sind okay. Aber seien Sie maßvoll und überprüfen Sie Ihre Absichten, wenn es ernst wird. Ist diese Frau wirklich ein Mensch, den Sie auch dann kennenlernen möchten, wenn Sie nur Wasser trinken? Falls Ihnen schon dieser Gedanke unangenehm ist, lassen Sie es. Außerdem sorgt zu viel Alkohol bekanntlich dafür, dass es im Bett zu Ladehemmungen kommt.



Keine Einladungen

Gehen Sie mit zu ihr nach Hause. So umschiffen Sie das Problem, die Dame nach dem One-Night-Stand hinauskomplimentieren zu müssen. Außerdem haben Frauen meist die aufgeräumteren Wohnungen und fühlen sich in den eigenen vier Wänden sicherer. Auch ein Hotelzimmer kann sehr reizvoll sein und der Situation eine verruchte Note geben. Weiterer Vorteil: Hier gibt’s eine Mini-Bar und Zimmerservice!



Keine Versprechen

Männern sagt man zwar nach, sie könnten Sex und Liebe trennen – und trotzdem verlieben sich immer wieder auch Männer bei einem One-Night-Stand. Lassen Sie sich nicht zu Liebesschwüren während oder nach dem Sex hinreißen. Meist verschwinden die Schmetterlinge aus dem Bauch wieder, wenn der Hormonrausch abgeflaut ist.



Keine Gnade

Lassen Sie sich gehen, haben Sie Spaß, machen Sie das Erlebnis unvergesslich. Wenn es nur Sex sein soll, dann wenigstens richtig guter Sex.



Keine Prahlerei

Natürlich können Sie Ihren Kumpels von Ihrem Abenteuer erzählen. Vermeiden Sie dabei aber achtlose Aufschneidergeschichten, die Ihren One-Night-Stand ins Lächerliche ziehen. Sex ist auch immer eine Frage des Respekts – selbst, wenn es sich bei der Partnerin um eine Unbekannte handelt.

Unsere Top 10: Zehn Arten von One-Night-Stands

Sex ist nicht gleich Sex. Und trotzdem gibt es eine Menge Situationen, die jeder kennt, der gerne mal ein erotisches Abenteuer wagt. Wir haben in unserer Galerie zehn Varianten von One-Night-Stands gesammelt – von der Flop-Nummer über fehlende Gummis bis hin zum Quickie.

Gleiches Recht für alle

One-Night-Stands sind eine sexuelle Spielart, an der viele Männer Spaß haben. Das ist auch völlig okay, wenn die Fronten geklärt sind: Erzählen Sie der Frau Ihrer Wahl nichts von der großen Liebe, wenn Sie nur eine schnelle Nummer im Sinn haben. Wenn sich allerdings beide Sexpartner einig sind und die Fronten geklärt sind, spricht nichts gegen eine heiße Nacht – vor allem, wenn Sie Single sind. Gebundene Männer sollten am besten bereits im Vorfeld überlegen, was passieren würde, wenn ihre Partnerin dahinter kommen sollte. Gerade in langjährigen Beziehungen kann ein gelegentliches Abenteuer frischen Wind bringen und muss nicht zwangsläufig das Ende der Liebe bedeuten. Dieses Recht sollten Sie dann aber natürlich auch Ihrer Partnerin zugestehen.



Vorteile: Was One-Night-Stands so heiß macht

Übrigens: Knapp die Hälfte der Deutschen ist laut einer Umfrage offen für einen One-Night-Stand, der globale Durchschnitt liegt bei 58 Prozent. Am experimentierfreudigsten sind die Portugiesen (81 Prozent) und die Brasilianer (76 Prozent). Sie scheinen die Vorteile von schnellem Sex am meisten zu schätzen zu wissen. Dabei empfinden Männer und Frauen einen One-Night-Stand durchaus unterschiedlich: Während 80 Prozent der Männer sich danach wohlfühlen und vor Selbstvertrauen strotzen, finden nur 54 Prozent der Frauen ein derartiges Abenteuer befriedigend. Das ergab eine Studie der britischen Universität in Durham. Die meisten Männer hatten nach einem One-Night-Stand das Bedürfnis, Freunden davon zu erzählen, so Studienleiterin Anne Campbell. Viele Frauen hingegen bedauerten demnach das sexuelle Abenteuer und fühlten sich „benutzt". Sie hatten Angst um ihren Ruf und glaubten, sie hätten sich gehen lassen, berichtet Campbell. Für die meisten Frauen sei der Sex kein Sprung in eine dauerhafte Partnerschaft. Viele Frauen lehnten One-Night-Stands eigentlich grundsätzlich ab, so Campbell. Da Hormonschwankungen des weiblichen Zyklus aber die Lust beeinflussen, lassen sich dennoch viele darauf ein, erklärt die Psychologin. Für die Studie wurden über 1.700 Männer und Frauen befragt, die Ergebnisse wurden in einer Ausgabe des Fachmagazins „Human Nature" veröffentlicht.



Was die befragten Frauen möglicherweise nicht wissen: Auch für das weibliche Geschlecht bieten One-Night-Stands viele Vorteile. Bei einem Unbekannten können sich auch Schüchterne völlig fallenlassen und einmal in eine ganz andere Rolle schlüpfen – beispielsweise in die der coolen Business-Lady oder der verführerischen Femme fatale. Außerdem werden beim Sex Endorphine ausgeschüttet: Diese Glückshormone fluten den Körper, verbessern die Durchblutung, mindern Stress und hellen die Stimmung auf – das gilt für beide Geschlechter. Warum also als Single auf diesen Kick verzichten?