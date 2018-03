Sauer macht gesund: Geben Sie sich Saures!

Zitrusfrüchte wappnen nicht nur Ihre Abwehrkräfte gegen die drohende Winter-Grippewelle: Wer jeden Tag eine Orange isst, beugt Krebs vor

"An apple a day keeps the doctor away", besagt ein englisches Sprichwort. Doch auch Zitrusfrüchte haben es in sich: Der australischen Studie zufolge reduzieren sie das Risiko, an Mund-, Kehlkopf- und Magenkrebs zu erkranken. Und zwar um bis zu 50 Prozent! Auch die Schlaganfallgefahr sinke beim Verzehr einer Orange pro Tag um bis zu 19 Prozent, so die Wissenschaftler der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO).