Was sollen Männer am Strand tragen?

Damit der Flirt im Sommer nicht in die Hose geht, haben wir mal bei Frauen nachgefragt, was Männerbeine am meisten schmückt.

Eltje Reimers (27), Betriebswirtin: "Meine Favoriten sind schlichte Shorts. Aber pfiffige Badepants, bei denen, die es tragen können, sind auch super. Ist eben typabhängig."

Miriam Hanstein (25), Designerin: "Trainierte Männer können gern knappe Badeslips tragen, aber auf keinen Fall mit Leoparden- oder wilden Musterprints. Da gucke ich gleich weg."

Julia Diehl (26), Volontärin: "Shorts sind eindeutig am besten! Je nach Typ und Alter sind schlichte Unis oder gemusterte Modelle besser. Bei Jüngeren sind Hawaii-Muster okay."

Meike Müller (27), Malerin/Illustratorin: "Bitte keine Schlabber-Shorts. Lieber freche Badeslips oder Badepants. Ich mag klassische Unis. Mit Schwarz liegt man nie falsch."

Sylvia Hayen (20), Schülerin: "Bei guten Bodies mag ich es knapp und sexy. Warum auch nicht?! Sommer und exotische Muster passen doch hervorragend zusammen. Traut euch!"

Katja Vallejo (25), Erzieherin: "Mein Freund ist ein temperamentvoller Südländer, bei ihm sieht knalliges Rot bei Badepants echt heiß aus! Wer seinen Körper zeigen kann, bitte."