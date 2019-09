Das muss mit: Packliste für die Reise im Van von Justin, Lisa und "Blitzi"

© privat

Apropos Dinge: Inzwischen haben die beiden ziemlich genau raus, was bei einer Tour mit dem Van unverzichtbar ist, was man überraschenderweise besser an Bord haben sollte und auch was getrost daheim bleiben kann.

Tipps für die perfekte Packliste von Justin und Lisa:

"Auf Reisen merkt man, was man wirklich zum Leben braucht", wissen Justin und Lisa. Für die beiden sind das …

… Werkstatthandbuch und Werkzeug. Schließlich geht bei einem Liebhaber-Van schon mal was kaputt. "Ein Werkstatthandbuch ist gerade deshalb sinnvoll, weil es neben Text auch Abbildungen zeigt. Das ist gerade im Ausland extrem von Vorteil", weiß er.

… Auslandsversicherung und Versichertenkarte. "Man hört immer wieder von Fällen, in denen Van-Fahrer auf Reisen einen Motorschaden hatten und ihr Mobil am Straßenrand stehen lassen mussten, weil keine Versicherung bestand, die das Abschleppen gezahlt hätte.", weiß Justin. Nicht selten wird so ein Wagen komplett ausgeschlachtet oder gleich geklaut.

… ein bequemes Bett. "Wir haben eine Kaltschaummatratze zugeschnitten und eingebaut. Darauf kann man super gut schlafen und es ist wirklich kein Vergleich zum herkömmlichen Camping auf Isomattenv, weiß Lisa. Tagsüber wird das Bett zusammengeklappt und zum Sofa umfunktioniert.

… Gemüse, Eier und ein bisschen Fleisch. Wenn Justin mit Kumpels unterwegs ist, geht es ihm mehr ums Sattwerden. Wenn Lisa mitkommt, freut er sich allerdings über Gemüsepfanne und gekochte Frühstückseier. Dank kleinem Kühlschrank, Waschbecken und zwei Kochplatten im Van ist das auch kein Problem: "Wir haben eine mobile Küche, die sich auch aus dem Van rausschieben lässt. So können wir bei gutem Wetter sogar draußen kochen."