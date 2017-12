Parfüm für Männer: Die besten Herrendüfte 2018

Parfüm Trend 2018 für Männer: A*Men Pure Malt von Mugler

Dieser Männerduft erinnert an einen guten Whiskey. Was wohl an der Herstellungsweise liegt: Während das Parfum sechs Wochen in einem getoastetem Eichenfass „reift“, gewinnt es rassige, dezent torfige Ambernoten. Und genau die findet man auch in einigen der renommiertesten Whiskeys der Welt.

100ml EdT kosten zirka 76 Euro