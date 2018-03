Parcour-Übungen: 6 Sprung-Techniken für Traceure

Durchbruchsprung (franchissement)

Geeignet, um sich unter Geländern oder zwischen Stangen hindurch-zuschwingen. Profis reicht schon eine Öffnung im DIN-A4-Format

TUTORIAL: Packen Sie die Stange so, dass die Handrücken zum Gesicht zeigen. Die Beine anziehen und nach vorne strecken. Gehen Sie leicht in Rückenlage und ziehen Sie Ihren Oberkörper so nah es nur geht an die Stange. Setzen Sie die Füße so früh wie möglich wieder auf den Boden. Dann mit den Händen hinter dem Körper vom Geländer wegdrücken, um sich schnell wieder aufzurichten.