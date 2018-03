Von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch: Strategien für Karneval 2016

KARNEVALSMASKE: Also ehrlich, die King Kong-Maske ist der Brüller! Aber darunter staut sich eine solche Affenhitze, dass Ihnen die Luft wegbleibt. "Machen Sie die Atemlöcher für Mund und Nase einfach größer. Schneiden Sie Öffnungen für die Ohren hinein. Und falls die Maske Haare hat, stechen Sie einiger Löcher in die 'Kopfhaut'."

So landen Sie bei ihr: Machen Sie ihr den Hof, indem Sie ihr Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Sissi im Mittelpunkt steht, von Luxus umgeben ist. Ach ja, kommen Sie bloß nicht auf die Idee, ihr ein Kölsch auszugeben, ein Cocktail ist das Mindeste. Die Teufelin: Eine Frau mit Hörnern hat eigentlich oft den Charakter eines Engels. "Sie ist jedoch bereit, Sünden zu begehen, um das auszugleichen, was ihr in der Realität fehlt", sagt Experte Schmiel. Vorsicht also vor der Ernüchterung, wenn Sie ihr die Hörner abnehmen und der närrische Trubel vorbei ist! So landen Sie bei ihr: Um an sie ranzukommen, müssen Sie hartnäckig sein. Wenn die Teufelin Sie schroff abweist, bleiben Sie trotzdem dran und lassen nicht locker. Ein harscher Umgangston gehört zu ihrer Verkleidung. Die Krankenschwester : Diese Verkleidung ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen beliebt: "Männer verbinden damit vor allem sexuelle Fantasien", so Schmiel. Und Frauen wissen das. Gut: Je knapper das Kostüm, desto offener scheint sie mit Sexualität umzugehen. Schlecht: Das lockt auch Konkurrenten an. So landen Sie bei ihr: Gehen Sie auf ihre Krankenschwester-Rolle ein, lassen Sie sich umsorgen. Zu viel Schwäche sollten Sie nicht zeigen. Schmiel: "Mimen Sie den harten Kerl mit Wehwehchen." Die Hexe: Eine dicke Warze, eine Hakennase – was andere auf den ersten Blick abschreckt, sollte Ihr Ziel sein, denn: "Als Hexe verkleiden sich häufig außergewöhnlich schöne Frauen", erklärt der Psychologe. Hintergrund: Eine Frau, die es gewöhnt ist, im Mittelpunkt zu stehen, genießt den Schutz, den die hässliche Maske gewährt, um ungestört feiern zu können. So landen Sie bei ihr: Zeigen Sie ihr, dass Ihnen Äußerlichkeiten nicht wichtig sind, und baggern Sie charmant. Wenn aus diesem Flirt mehr werden sollte, ist die Überraschung umso schöner. Der Clown : Das Kostüm ohne Geschlecht spricht Bände, denn: Eine Frau, die sich als Clown verkleidet, misst der spaßigen und sinnlichen Seite des Karnevals vermutlich keine besonders große Bedeutung zu. "Der Clown ist eigentlich eine traurige Figur", erklärt Schmiel. So landen Sie bei ihr: Punkten können Sie bei diesem Frauentyp am ehesten mit Humor, und der darf auch gerne platt sein. Heitern Sie sie auf, egal wie – es ist nur wichtig, dass sie lacht.

Die Prinzessin : Diese Frau will vor allem eines: auf Händen getragen werden. "In einem Prinzessinnenkleid offenbart sich eine romantische Sehnsucht nach Ritterlichkeit und Aufmerksamkeit", sagt Rolf Schmiel, Psychologe aus Essen. Etwas sollten Sie aber auf jeden Fall beachten: "Auch wenn ein Kostüm Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zulässt, gilt das nicht universell für alle Frauen."

Der beste Platz beim Karnevals-Umzug

Ganz vorne sieht man am meisten, kann am besten die Süßigkeiten (Kamelle) einsammeln und entgeht der Gefahr, von einer fliegenden Pralinenschachtel umgemäht zu werden. „Die werden meist mit viel Schwung weiter nach hinten geworfen“, sagt Thomas Brauckmann, der 1997 Karnevalsprinz in Köln war.

Halten Sie sich von Leuten fern, die einen Schirm dabei haben: Manche versuchen, ihn umgedreht aufgespannt zum Fangen von Süßigkeiten zu benutzen. Höchste Gefahr für alle Augen im Umkreis von zwei Metern! Um ein Plätzchen in der ersten Reihe zu ergattern, muss man mindestens zwei, besser drei Stunden vor Ankunft des Zuges da sein.

Auf einer der Tribünen zu sitzen, wird schwer: Der Vorverkauf für die Plätze beginnt schon im Herbst des Vorjahres (Tel. 0221/2580404). Begehrt sind auch die Fensterplätze in den Häusern am Zugweg: die beste Sicht bei vollem Komfort. Keine Beziehungen? Keine Chance! Sie wollen am liebsten selber Bonbons werfen? „Viele Karnevalsgesellschaften nehmen schon Gäste mit, aber eigentlich keine Fremden“, so Thomas Brauckmann. „Eine Spende kann da manchmal helfen.“

Falls Sie es noch nicht wussten: Das sind die Veranstaltungen, bei denen Büttenredner auftauchen. Karten sind ab Herbst erhältlich. Achten Sie unbedingt darauf, welche Garderobe gewünscht wird – das steht auf der Eintrittskarte! Wenn Sie mit Ihrer Partnerin im Neandertaler-Kostüm bei einer Gala- oder Prunksitzung aufkreuzen, auf der alle anderen Anzug und Abendgarderobe tragen, dann werden Sie das Ende dieses Abends wohl kaum erleben. Oder allenfalls mit ausgekratzten Augen.

Glauben Sie nicht, das Thema ginge Sie gar nichts an: Ihr japanischer Geschäftsfreund könnte Sie mit Karten für eine Sitzung überraschen. Was Ihnen übrigens schon ab November passieren kann. Will er Sie ohne Vorwarnung auf eine Kostümsitzung schleifen, disqualifiziert ihn dies eigentlich als Geschäftspartner – doch woher soll ein Japaner das wissen? Also Augen zu und durch: Es gibt Läden, die von der roten Nase zum kompletten Kostüm alles haben.

Überlassen Sie aber den Cowboy-Dress den Zehnjährigen, auch wenn Sie die Gelegenheit, mal wieder mit stinkenden Platzpatronen zu schießen, noch so reizt. Zorro dagegen kommt bei den Frauen gut an – es sei denn, Sie haben eine Figur wie einst Fernsehlegende Dirk Bach. Und das Programm? Kopf hoch: Es ist gar nicht so schlimm, wie’s im Fernsehen oft rüberkommt.