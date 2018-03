Größe macht Kasse

Die Untersuchungsergebnisse findet der Forscher beunruhigend: "Außer bei wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel bei Basketballspielern, kann man nicht behaupten, dass die Körpergröße irgendeinen Einfluss auf die Qualität einer Arbeit hat."

Diese Annahmen hält Judge für irrational und führt sie auf unsere Vorfahren zurück: "Als die Menschen sich noch im Dschungel rumtrieben, brachten sie Führungsqualitäten am ehesten mit ihren großen Artgenossen in Verbindung. Sie nahmen an, dass diese sie am besten beschützen könnten."