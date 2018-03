Starker Kaffee: Perfekte Espresso-Ideen

Der kleine Schwarze schmeckt besser als Filterkaffee und ist zudem gesünder. Ein Blick hinter die Kulissen und Espresso-Rezepte

Espresso-Wissen

Wie kommt die Bohne aus dem Kaffeesack in die Espressotasse? Sönke Plautz, Kaffeesommelier bei der Hamburger Kaffeemanufaktur Becking erklärt Ihnen den Weg der Kaffeebohne, von der Lagerung über die Röstung bis zur Verpackung. Wir erklären, warum Kaffee manchmal sauer schmeckt und wie Bohnen begutachtet werden. Plus: Der Experte zeigt Ihnen im Video, wie Sie die perfekte Crema hinbekommen.

Der Klassiker wird bei 95 Grad zubereitet. Idealerweise haben die Tassen eine ähnliche Temperatur. Die optimale Trinktemperatur ist 80 Grad. Sie brauchen 7,5 Gramm Kaffeepulver, die Espresso-Tasse sollte nur zu zwei Drittel gefüllt sein: 30 bis 40 Milliliter sollten in etwa 20 Sekunden in die Tasse fließen, erklärt Klaus Schreiber, Fachmann vom Lavazza-Trainings-Centre in Frankfurt am Main. Wichtig: die Crema. Sie hält die Aromastoffe in der Tasse und schützt vor raschem Abkühlen. Der Härtetest: Ein bisschen Zucker drauf streuen. Dieser sollte drei Sekunden oben bleiben bis er sich voll saugt und absinkt. „Eine gute Crema schließt sich beim Umrühren wieder“, meint der Experte.