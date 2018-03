Popeyes Erben

Wer erst einmal bemerkt hat, dass Spinat nicht tiefgefroren und in Quadern am Baum wächst, kennt auch das Problem mit der Zubereitung der frischen Form. Denn in den meisten Fällen wird das Grünzeug auf dem Weg vom Topf auf den Teller braun – und verkocht ist es sowieso. Ab jetzt passiert es nicht mehr

Spinat verlesen, welke Blätter und Wurzeln aussortieren, gründlich waschen, abtropfen lassen

Spinatblätter kleinschneiden, in kochendes Salzwasser geben, bis er in sich zusammenfällt (1 Minute)

Spinat ins Sieb schütten und ganz kurz in Eiswasser abschrecken – nur so behält er seine schöne Farbe