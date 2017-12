Sobald die Temperaturen sinken und die Heizung wieder läuft, bemerken viele Männer, dass Ihre Haut trockener wird. Aber warum ist das eigentlich so und was hilft gegen trockene Haut im Herbst und Winter?

Trockene Haut im Winter: Die besten Pflege-Tipps für die kalte Jahreszeit

Warum wird die Haut im Herbst und Winter trocken?

Unser gesamter Körper ist von unzähligen Talgdrüsen übersäht. Jede einzelne produziert nützliches Fett, wodurch in der Summe ein schützender Lipidfilm entsteht. Diese Schutzschicht bewahrt die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen und hilft, Feuchtigkeit im Inneren zu speichern. Fällt das Thermometer unter die 8-Grad-Marke, arbeiten die Talgdrüsen langsamer und produzieren somit weniger Fett. Gleichzeitig wird das Hautfett bei Kälte fester. Genau wie ein Stück Butter, das sich kalt schlecht verstreichen lässt, verteilt sich der Talg jetzt nur mäßig. Eine denkbar schlechte Kombination, die dazu führt, dass die Schutzschicht durchlässig wird. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Inneren austreten und Schadstoffe können leichter eindringen. Die Folge: trockene, raue Haut, die spannt und mitunter sogar juckt.

Wie sieht die optimale Gesichtspflege im Herbst und Winter aus?

Auch wenn leichte Gels und Fluids sonst die richtige Wahl für Ihre Haut sind, sollten Sie jetzt lieber vorsichtig mit Pflegeprodukten sein, die einen hohen Wasseranteil haben. Der Grund: Sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, kann das Wasser auf der Haut regelrecht gefrieren. Frostbeulen müssen Sie nicht befürchten, dafür aber Rötungen durch dauerhaft erweiterte Äderchen. Blöd, weil die roten Bäckchen erst durch eine kostspielige Laserbehandlung wieder verschwinden.

Woran erkenne ich eine geeignete Männerpflege für den Winter?

Zuerst einmal an der Konsistenz. Je fester die Creme, desto fetthaltiger ist das Produkt. Und umgekehrt: Je milchiger und leichter, desto wasserreicher und damit ungeeigneter ist die Creme. Achten Sie außerdem darauf, dass die Winterpflege Feuchthaltemittel wie Urea, Glyzerin oder Panthenol enthält. Diese Inhaltsstoffe helfen der Haut, die natürliche Feuchtigkeit zu halten und verhindern somit das Austrocknen. Tipp: Wer schon die perfekte Creme gefunden hat und im Winter nicht darauf verzichten mag, kann vorm Auftragen in der Hand einfach 2 Tropfen Gesichtsöl untermischen.

Von Fettcremes bekomme ich Pickel. Was nun?

Im Winter zwangsläufig auf eine fetthaltige Creme umzusteigen, ist bei unreiner Haut tatsächlich keine gute Idee. Reichhaltige Formeln helfen zwar, Feuchtigkeit in der Haut zu speichern, können bei manchen Männern aber leider auch die Poren verstopfen und Pickel hervorrufen. Als Faustregel gilt deshalb: Die Creme erst wechseln, wenn mit der gewohnten Pflege trockene Hautstellen auftreten. Oder einfach ein paar Tropfen Öl untermischen.

Bei der Reinigung gilt im Winter: Weniger ist mehr

Lange und warm duschen, mag eigentlich jeder im Herbst und Winter. Wir sollten es uns aber so oft es geht sparen. Denn Wasser, vor allem heißes entzieht der ohnehin schon strapazierten Haut Fett und trocknet sie aus.Die Faustregel gegen trockene Haut lautet deshalb: Seltener baden oder duschen und kälteres Wasser nehmen. Danach nur leicht abtupfen, nicht rubbeln und anschließend immer (!) eincremen.

Die optimale Körperpflege für Männer im Winter

Tipp: Tragen Sie Lotionen direkt auf, wenn Sie aus der Dusche kommen und die Haut noch leicht feucht ist. Das hat gleich 2 Vorteile: 1. Fetthaltige Cremes ziehen auf noch feuchter Haut besser und schneller ein. 2. Ist die Haut noch leicht feucht, kann die Pflege helfen, die Feuchtigkeit in der Haut einzuschließen.

Welche Seife eignet sich für trockene Hände?

Die meisten Seifen enthalten Laugen. Das ist zwar gut für eine gründliche Reinigung, irritiert aber trockene Haut. Besser: Fetthaltige Seifen (zum Beispiel mit Lanolin oder Kokosöl) benutzen. Die sind zwar nicht so erfolgreich im Kampf gegen den Schmutz, versorgen die trockene Haut aber mit zusätzlichem Fett. In jedem Fall gilt: Was nicht schmutzig ist, braucht nicht unbedingt Seife.

Daran erkennen Sie die richtige Handcreme für trockene Männerhände

Grundsätzlich gilt: Welche Handcreme Sie verwenden spielt eine untergeordnete Rolle. Hauptsache, Sie cremen Ihre Hände überhaupt ein – am besten nach jedem Wasserkontakt. Sie wollen alles richtig machen? Dann achten Sie wie bei der Gesichtspflege auf Inhaltsstoffe wie Glyzerin und Urea. Wer das Gefühl von Handcreme im Alltag nicht mag, sollte die Hände zumindest vorm Schlafengehen dick eincremen.

Welche Hausmittel gibt es gegen trockene Haut im Winter?

Ein beliebtes Hausmittel gegen trockene Haut im Winter ist es, mit Hafermehl zu baden. Einfach 2 Tassen fein gemahlenes Mehl in eine Wanne mit lauwarmem Wasser geben. Das macht das Wasser weich und pflegt die Haut.

Hilfe aus der Luft

Es ist kein Geheimnis, dass ständiges Heizen die Luft austrocknet. Das Problem: Trockene Zimmerluft kann der Haut wichtige Feuchtigkeit entziehen. Ein Luftbefeuchter, regelmäßiges Lüften der Räume und Grünpflanzen wirken dem entgegen.

Trockene, raue Haut ist nicht nur nervig, sie macht Frauen auch nicht gerade an. Also ist es nur smart, in der kalten Jahreszeit die Hautpflegeroutine zu überdenken.