Beauty in motion: Pflege für unterwegs

Wenn Sie schnell nach Rio oder Tokyo müssen, ist es gut zu wissen, was Sie für den Business-Trip einpacken müssen

Nehmen wir mal an, Sie müssen für eine Nacht auf Geschäftsreise nach Madrid, New York oder Bottrop. Bei allen Business-Terminen sollten Sie akkurat gepflegt daherkommen. Jetsetter füllen sich alles Notwendige in kleine Fläschchen um oder kaufen gleich in Travel-Mengen ein. Wer oft spontan auf Reisen geht, sollte seinen Kulturbeutel mit allem Notwendigen gepackt bereithalten, um jederzeit startklar zu sein. Und das sollten Sie dabei haben:

Badelatschen bzw. Hausschlappen

Kamm, Bürste

Föhn (falls das Hotel keinen stellt)

Shampoo und Duschgel. Praktisch: Hair- & Body-Shampoo

Hairstyling: Gel oder Creme

Zahnbürste, -pasta, -seide

Deodorant

Gesichtsreinigung und Pflegelotion

Nassrasierer und Schaum oder Elektrorasierer (Akku)

After Shave oder After-Shave-Balm

Eventuell Bodylotion oder Creme, zumindest aber eine Handcreme

Lippenpflegestift

Nagelfeile

Und für den Notfall fragen Sie an der Rezeption Ihrer Luxusherberge: meist können die mit den nötigen Utensilien aushelfen.