Pflege-Tipps: Grooming-Regeln für den Gentleman

Pflege-Tipps für Gentlemen: Gut rasiert ist halb gewonnen

Hätten Sie's gewusst? Der Amerikaner nennt das Gesicht den „Moneymaker“ — eigentlich logisch, denn damit machen Sie den ersten Eindruck.

In Sachen Gesichtsbehaarung heißt das: Ob Bart oder glatt, lassen Sie Ihr Gesicht nicht verwildern und widmen Sie sich regelmäßig Ihrem Bartwuchs. Nehmen Sie sich fürs Rasieren Zeit — „husch, husch" führt nur zu Hautreizungen und Schnitten. Besser klappt es so: Vorher das Gesicht mit warmem Wasser waschen und mit dem Rasierpinsel einschäumen (hebt die Haare an und erleichtert die Arbeit mit der Klinge). Für ein extraglattes Gefühl rasieren Sie nacheinander Wangen, Schnauzer und Kinn, zuerst in Wuchsrichtung, danach noch einmal gegen den Strich. Schaumreste mit lauwarmem Wasser abwischen, mit kaltem nachspülen. Gesicht trocken tupfen, aber nicht reiben. Ein mildes oder alkoholfreies Aftershave beruhigt die Haut und gibt verlorene Feuchtigkeit zurück.

Einen Kurzbart müssen Sie regelmäßig stutzen. Sorgen Sie mindestens jeden zweiten Tag mit Schere und Trimmer für exakte Konturen. Besonderer Aufmerksamkeit bedarf ein kanadareifer Vollbart — verwenden Sie beim Duschen spezielles Bartshampoo und Conditioner. Gegen den Reinhold-Messner-Look gehen Sie mit Kamm und Wachs vor. Bartöl morgens und abends hält das imposante Fell geschmeidig.

Die richtige Pflege fürs Gesicht

Klar, auch ein Erfolgstyp ist mal müde und gestresst. Das sieht man ihm aber nicht an. Seine Strategie: Anti-Aging-Cremes. Speziell für Männer gibt es mittlerweile zahlreiche Produkte, die uns wacher, frischer, irgendwie jünger aussehen lassen. Gut so, denn ein Gentleman würde natürlich nie die Creme seiner Freundin oder Frau verwenden. Nicht nur, weil es sich für ihn schlicht nicht gehört, ihre Tiegel zu leeren. Er weiß auch, dass ihre Cremes nicht zu seinen Hautbedürfnissen passen.

Männerhaut ist meist fettiger als die von Frauen. Häufig sind Frauen-Cremes deshalb zu reichhaltig, fühlen sich unangenehm schwer an können im schlimmsten Fall sogar Pickel verursachen. Spezielle Anti-Age-Cremes für Männer enthalten deshalb meist weniger Öle und dafür Inhaltsstoffe, die in der Lage sind, die Talgproduktion zu regulieren. So sorgen sie für ein mattes Finish – den ganzen Tag.

