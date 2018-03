Verhütung: Keine Ausreden: Pille für den Mann kommt

Der Mann sorgt vor: In wenigen Jahren ist dies vielleicht keine Utopie mehr

Schon in wenigen Jahren könnten endlich Verhütungsmittel für Männer auf den Markt kommen, die ähnlich unkompliziert zu handhaben sind wie die Pille für die Frau. Wissenschaftler der angesehenen Columbia Universität in New York machen sich beispielsweise den Effekt zu nutze, dass ein Mangel an Vitamin A unfruchtbar macht. Damit man aber nicht auch gleich krank wird, verwenden die Forscher eine Substanz, die zwar die Vitamin-A-Rezeptoren im Hoden anspricht, aber die übrigen im Körper unbeeinflusst lässt. Bisher nur an Mäusen ausprobiert, könnte die Methode auch beim Menschen funktionieren, so Debra Wolgemuth während der Fachtagung "Future of Male Contraception" in Seattle.