Pohaare entfernen: So wirst du Haare am Hintern am besten los

Sollte man sich den Po enthaaren? Und wenn ja: Wie läuft's glatt? Nicht unbedingt Fragen, die man mit den Kumpels klärt. Daher gibt's von uns die besten Tipps für einen haarfreien Hintern

Eines vorweg: Es ist völlig normal und bei fast allen Männern so, dass sich die Intimbehaarung auch am Allerwertesten auf den Pobacken und in der Poritze ansiedelt. Der evolutionäre Sinn dahinter: Der Körper will den empfindlichen Bereich vor Bakterien, Schmutz und Fremdkörpern schützen.

>>> Intimrasur: So läuft's glatt

Sollte ich mir den Po enthaaren?

Aus hygienischer Sicht ist es völlig egal, ob du dir den Hintern rasierst oder nicht. Die Befürworter einer glatten Kehrseite argumentieren vor allem, dass es ästhetischer ist. Aber mal ehrlich, wie oft – außer natürlich beim Sex – sehen andere, dass bei dir Haare am Po sprießen? Am Ende ist es reine Geschmackssache. Wenn du es lieber haarfrei magst, verraten wir dir im Folgenden wie du Haare am Po richtig entfernst.

Wie werde ich Haare am Po am besten los?

Es gibt viele Möglichkeiten der Haarentfernung, aber nicht alle eignen sich auch für den Hintern. Oft besonders haarig, aber blöderweise auch besonders sensibel: die Poritze. Hier ist gerade für DIY-Enthaarer Vorsicht geboten. Denn je näher du an den Darmausgang gelangst, desto behutsamer solltest du sein. Hier befinden sich nämlich sensible Schleimhäute, die zum Beispiel auf Enthaarungscremes sehr empfindlich reagieren können. Rasur und Waxing sind die reizärmeren und damit besseren Enthaarungsmethoden für den Po.

>>> So wirst du Rückenhaare los

Variante 1: den Hintern rasieren