Workout-Check: Prasara-Yoga im Test

Prasara-Yoga: Für vernachlässigte Muskeln So geht Prasara Yoga Eine Einheit besteht aus mehreren Positionen, die zu fließenden Übungsfolgen aneinandergereiht werden. Der komplette Körper wird dabei trainiert, und muskuläre Defizite werden ausgeglichen. Einsteiger sollten die Übungen gerade zu Beginn nur nach Anweisung eines Trainers ausführen. So lange dauert Prasara Yoga 45 Minuten pro Einheit, 1 Einheit pro Woche genügt. Da geht Prasara Yoga Prasara-Yoga-Kurse gibt es zumeist in Kampfsportschulen. So viel kostet Prasara Yoga Eine 10er-Karte kostet in der Regel ungefähr 100 Euro. Fazit Es ist das anstrengendere Pendant zum konventionellen Yoga. Da es viele trainingsbedingte Haltungsfehler ausgleichen und zugleich Muskeln stärken kann, ist es bestens für Kampf- und Kraftsportler geeignet. Spaß ★ ★ ★ ✩ ✩

Muskeln ★ ★ ✩ ✩ ✩

Koordination ★ ★ ★ ★ ★

Ausdauer ★ ★ ★ ✩ ✩