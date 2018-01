Das passiert, wenn Sie zu Pre-Workout-Boostern greifen

Wie der Name es schon vermuten lässt, wird ein Pre-Workout-Booster zeitnah vor dem Training eingenommen, so können Sie die Wirkung optimal ausnutzen.

Kann man einen Workout-Booster auch überdosieren?

"Sie sollten es vor allem mit dem Koffein nicht übertreiben", so Weigl. "Halten Sie sich immer an die Dosierungsempfehlung, setzen Sie die von Ihnen konsumierte Menge nicht drastisch nach oben oder unten." Grund: Der Koffein-Boost lässt bereits nach 2 bis 3 Einnahmen pro Woche nach. Lässt die Wirkung nach, kann es außerdem vorkommen, dass Sie sich schlapper als vor dem Training fühlen. Bei einer großen Menge an Koffein kann es zudem zu Vergiftungserscheinungen kommen. Auch eine Überdosierung von Beta-Alanin ist nicht zu empfehlen, da ein starkes (nicht mehr angenehmes) Kribbeln auftreten kann.

Der Experte Weigl warnt: "Booster sollten mit Bedacht und eher sparsam eingesetzt werden. Bei dauerhafter Einnahme lässt der Effekt nach, und man neigt dazu, größere Mengen als empfohlen zu dosieren."

Kann man die Wirkung eines Boosters auch auf eine andere Art erzielen?

Eher nicht. "Man könnte den Koffein-Effekt natürlich auch mit Kaffee hinkriegen, aber dann müsste man schon große Mengen trinken. Das kribbelnde Gefühl durch Beta-Alanin lässt sich nur sehr schwer über die Ernährung imitieren", erklärt der Fachmann.

Fazit: Brauche ich einen Pre-Workout-Booster?

Ob Sie einen Booster vor dem Training einnehmen wollen, liegt am Ende ganz bei Ihnen. Es handelt sich dabei um ein Supplement, also ein Nahrungsergänzungsmittel, sprich: Sie können Ihre Ernährung mit solchen Präparaten ergänzen, müssen es aber nicht – denn es geht genauso gut auch ohne.

Es bietet sich daher an, den Booster nur an Tagen mit geringer Motivation zu nehmen, um die Konstanz im Training zu behalten. An Tagen mit mehr natürlichem Antrieb können Sie auch ohne Booster Bestleistungen abrufen. So wirken Sie auch einem Gewöhnungs- und Abhängigkeitseffekt entgegen.