Prokrastination: Das hilft sofort gegen lästige Aufschieberitis

Es gibt Tage, an denen fragt man sich am Abend, was man denn überhaupt gemacht hat und dann fällt einem auf, dass man die Zeit mit unwichtigem Kleinkram vertrödelt hat. Die eine wichtige und grosse Aufgabe, DAS Projekt ist liegen geblieben. - Ein blödes Gefühl nach einem langen Tag. Und woran lag es? An Prokrastination. Wenn du dich in diesem Beispiel wiedererkennst, solltest du Mach es einmal und bis zum Ende! lesen.

Timothy Pychyl: Solving the Procrastination Puzzel © amazon.de

Wer kein Problem mit Englisch hat, dem sei dieser Klassiker ans Herz gelegt. Timothy Pychyl forscht seit über 20 Jahren und hat mit The Procrastinator’s Digest bereits vielen Lesern Licht am Ende des Aufschiebe-Tunnels gezeigt. Solving the Procrastination Puzzle bietet – auf wissenschaftlich fundierter Basis – viele Strategien und praktische Tipps an, damit du endlich aus deinen alten Gewohnheiten ausbrichst.

Beispiel: „My initial strategy for change is for you to begin to categorize in your own mind which delays in your life are procrastination. These are the delays that you want to do something about. Knowing this difference is a good place to start.”