Prokrastination: 7 Tipps gegen ständiges Aufschieben

To-do-Listen helfen Ihnen, strukturierter zu arbeiten © kenary820 / Shutterstock.com

6 Tipps gegen permanentes Aufschieben

Der erste Schritt, um aktiv der Prokrastination entgegenzuwirken, sollte eine kritische Selbstreflektion sein. Besserung versprechen auch diese Tipps:

1. Suchen Sie nach Gründen

Wovor haben Sie Angst? Und was können Sie gegen die Gefühle, die die anstehende Aufgabe in Ihnen auslöst ("Das schaffe ich nicht!", "Das kann ich nicht!", "Ich hab‘ keine Lust dazu"), tun? Beginnen Sie, aktiv gegen die negativen Gefühle zu arbeiten – etwa indem Sie eine Fähigkeit verbessern, die Ihnen hilft, die Aufgabe zu bewältigen, oder durch einen anders strukturierten Zeitplan.



2. Überprüfen Sie Ihre Zielsetzungen

Sind diese realistisch oder setzen Sie sich damit nur unter Druck? Können Sie sich an einer Stelle Hilfe holen und Arbeit abgeben? Wer jedes Jahr wieder an seiner Steuererklärung verzweifelt, tut unter Umständen gut daran, sich von einem Steuerberater helfen zu lassen.



>>>10 Tricks, mit denen Sie schneller Ihre Ziele erreichen

3. Führen Sie sich mögliche Konsequenzen vor Augen

Was passiert, wenn Sie diese Aufgabe nicht heute, sondern erst morgen erledigen? Wird es einen Imageschaden geben, finanzielle Probleme, Ärger mit dem Chef oder Kollegen? Können und wollen Sie das in Kauf nehmen? Und dann: Was passiert, wenn Sie es jetzt gleich tun und die Sache vom Tisch ist? Werden Sie sich danach besser fühlen?



4. Führen Sie Regeln und Rituale ein

Zum Beispiel, nur am Schreibtisch zu arbeiten und zu lernen. Niemals in der Küche oder auf dem Sofa. Oder starten Sie den Arbeitstag immer damit, einen Kaffee zu kochen. Vielleicht setzen Sie sich ein festes Zeitfenster, um morgens die Nachrichten und Social Feeds zu checken. 15 Minuten – dann geht es mit der Arbeit los, ohne Ablenkungen. Weitere über den Tag verteilte feste Zeitfenster für Pausen geben zusätzliche Struktur.



5. Schreiben Sie To-do-Listen

Sie helfen enorm, sich zu strukturieren. Zudem motiviert es, erledigte Dinge abzuhaken. Wichtig: Brechen Sie große Aufgaben in mehrere Etappenziele herunter. Also nicht nur "Präsentation fertig stellen" auf die Liste schreiben, sondern etwa "Bilder für die Präsentation auswählen", "Einleitungsfolie schreiben". Das macht die Aufgabe insgesamt zu einer kleineren Hürde.



6. Bleiben Sie dran

Machen Sie sich dafür zwischendurch immer wieder Ihre Ziele bewusst. Auch das motiviert. Und: Belohnen Sie sich für erledigte Aufgaben.