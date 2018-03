Entzündungshemmer: Prostata mag Aspirin

Zahnfleisch will ausschlafen +++ Entzündungshemmer hemmen Prostatakrebs +++ Dick macht impotent

Zahnfleisch will ausschlafen

Ist Ihr Zahnfleisch ausgeschlafen? Laut einer in der US-Fachzeitschrift „Journal of Periodontology“ veröffentlichten Studie haben Menschen, die nachts minimal acht Stunden schlafen, 54 Prozent seltener Zahnfleischentzündung. Grund ist eine erhöhte Produktion des Schlafhormons Melatonin, das im Speichel antibakteriell wirkt.

Entzündungshemmer hemmen Prostatakrebs

Männer, die entzündungshemmende Medikamente wie Aspirin nehmen, erkranken seltener an gutartiger Prostatavergrößerung. Ihr Risiko sinkt um 40 Prozent. Um den Magen zu schonen, sollten Sie allerdings nicht mehr als 100 Milligramm des Wirkstoffs ASS pro Tag nehmen.

Dick macht impotent

Dick macht impotent, haben US-Forscher der University School of Medicine in Boston herausgefunden. Durch Übergewicht sinkt der Wert des männlichen Hormons Testosteron. Bislang unbekannte Folge: In Schwellkörpergefäßen des Penis bilden sich mehr Fett- statt Muskelzellen.