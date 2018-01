Diese 8 Proteinlieferanten sollten Sie nicht unterschätzen

Erdnüsse sind zwar gar keine echten Nüsse, sondern Hülsenfrüchte, punkten aber mit ihren "inneren Werten" bei uns: sie enthalten pro 100 Gramm satte 25 Gramm Eiweiß enthalten. 100 Gramm sollen Sie am Tag natürlich nicht futtern, denn Erdnüsse liefern auch jede Menge Fett. Aber eine Handvoll darf es schon sein. Wer die nicht einfach pur snacken will, streut sie einfach über sein Essen: Besonders gut schmecken Erdnüsse geröstet als Salat-Topping oder zu asiatischen Reis- und Gemüsegerichten.

Durch ihren hohen Vitamin B- und Magnesiumgehalt sind Cashewkerne die optimale Nervennahrung. Daneben liefen sie pro Portion (40 Gramm) 7 Gramm Eiweiß. Wie alle anderen Nüsse eignen auch sie sich on top auf Müsli, Salat und Co. Doch Cashewkerne haben noch ein weiteres Ass im Ärmel, denn besonders in der asiatischen Küche werden damit viele Gerichte zubereitet. Integrieren sie das knackige Powerfood doch mal in einem herzhaften Curry oder in einem Reis- oder Couscous-Gericht.

Chiasamen gelten als das ultimative Superfood. "Super" an ihnen ist vor allem der hohe Eiweißgehalt (20 Gramm pro 100 Gramm). Daneben liefern die kleinen Samen unter anderem Calcium, Magnesium, Ballaststoffe sowie ungesättigte Fettsäuren. Roh haben sie zwar kaum Eigengeschmack, erzeugen jedoch einen schönen Crunch im Mund, wenn Sie beispielsweise einen Teelöffel davon über Ihr Müsli streuen. Oder Sie probieren mal einen leckeren Chia-Pudding. Die Samen bilden in Flüssigkeiten eine Art Gel, die man prima löffeln kann, wenn es fest geworden ist.

Ungeschälte Hanfsamen sind ziemlich "knackig", das ist nicht jedermanns Geschmack © Shutterstock / Jane Rix

8. Leinsamen

Bekannt sind Leinsamen für ihren hohen Ballaststoffanteil. Weniger populär hingegen ist ihr phämomenaler Eiweißgehalt, der pro Portion (1 EL) bei 4 Gramm liegt. Pro 100 Gramm sind es sogar 24 Gramm. Sie passen in jedes Müsli, Smoothie, Shake oder über den Salat. Leinsamen sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Sie bringen ihre Verdauung ordentlich in Schwung und können so eine abführende Wirkung haben. Trinken Sie immer ausreichend dazu, wenn Sie Leinsamen essen.

Klar, mit Steak und Ei können unsere 8 kleinen Helfer beim Eiweißgehalt nicht mithalten. Doch sie liefern Ihnen über den Tag verteilt kleine Extra-Portionen Eiweiß, was sich am Ende in einer stimmigen Proteinbilanz bezahlt macht. Sie sehen: Es ist gar nicht so schwer, den Eiweißgehalt Ihrer Mahlzeiten zu erhöhen, wenn man weiß welche Lebensmittel einem dabei helfen.