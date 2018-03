Sex mit älteren Frauen schädlich?

Wenn sich erfahrene Frauen für junge Liebhaber entscheiden, können sie dauerhaft Schaden anrichten. Die Jungs können meist die Erwartungen der Frauen noch nicht erfüllen.

Guter Sex soll Männer ja schon um den Verstand gebracht haben. Britische Psychologen fanden darin ein System: Jüngere Kerle müssen besonders vorsichtig sein, wenn sie sich mit älteren Frauen einlassen.

Michael King von der Royal Free and University College Medical School in London fand heraus, dass Jungs, die sich mit älteren Frauen vergnügten, später dreimal häufiger unter psychischen Störungen leiden, als ältere Männer. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich selbst verstümmeln, ist sogar vier mal so hoch.

King untersuchte 2500 Männer und fand heraus, dass die jungen Spunde meist die sexuellen Erwartungen der erfahrenen Frauen noch nicht erfüllen können. Das führt zum Teil so weit, dass sich die Kerle selber dafür hassen.